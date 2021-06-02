О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы. Читать новость
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Чего только не придумают, лишь бы дороги, то есть воду нормальную-питьевую в водопровод не подать. У нас тоже, просто из крана (как когда то и в Кустанае было) набрал и готово, пей, вари, стирай. Хочешь газировочки, пожалуйста. Качество гарантировано и проверено. Кто хочет конечно и с магазина ящиками и бутылями таскает
Ну во первых нужна лицензия, для ее получения нужно указать кто ты, как тебя найти, откуда у тебя вода, фильтры и т.д. Предоставить список документов.
По обслуживанию - регламентировано что должно быть на писано на автомате, на каких языках (в том числе бесплатный номер контролирующего органа), что каждые 6 месяцев необходим сертификат из независимой лаборатории, что обслуживать автомат должны раз в месяц и что СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ОБЯЗАНЫ ВСЕ ВРЕМЯ, а для этого он должен быть расположен в месте где его могут обслуживать и содержать в чистоте (по этому походу их в США нет на улицах). Ну и прочий список требований на 3-ех листах А4.
' Я эти пользуюсь в гиперах Магнита уже лет 6 , как минимум.Ну 5 лет в краснодаре точно, удобно. Подошел к автомату кассе , корзинку на лоток с весами проложил и сам товар сканируешь и перекладываешь в лоток с другой стороны, сразу картоу оплатил и ушел , стоять в очереди не нада. Также и заправки , подьехал, выбрал марку топлива, количество картой оплатил, заправился и поехал.
Артем Марусич: Ну во первых нужна лицензия, для ее получения нужно указать кто ты, как тебя найти, откуда у тебя вода, фильтры и т.д. Предоставить список документов. По обслуживанию - регламентировано что должно быть на писано на автомате, на каких языках (в том числе бесплатный номер контролирующего органа), что каждые 6 месяцев необходим сертификат из независимой лаборатории, что обслуживать автомат должны раз в месяц и что СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ОБЯЗАНЫ ВСЕ ВРЕМЯ, а для этого он должен быть расположен в месте где его могут обслуживать и содержать в чистоте (по этому походу их в США нет на улицах). Ну и прочий список требований на 3-ех листах А4.
А о чём тогда разговор, если у вас вода "очень чистая"? Зачем вам вообще фильтр тогда, если после очистки улучшение качества "мнимое", по вашим словам? С нашей водой действительно справляются только системы обратного осмоса, и результат никакой не "мнимый", а самый что ни на есть реальный. Тут обсуждается наша ситуация, местная. Соответственно с нашим качеством воды и тарифами, и расклад я указал - однозначно дешевле иметь свой фильтр RO, чем покупать в бутылях или автоматах. В NY кстати вода по качеству лучше нашей водопроводной однозначно (да и не думаю, что она там дешевле чем у вас в Канаде) - однако фильтры RO используются в быту очень широко, это меня удивило честно говоря.
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