Отправлено: - 19:14

Yorik:

Это не недостаток, это принцип работы системы.

Yorik:

Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?

Цитата:А для меня это недостаток. У нас вода из крана очень чистая и дорогая. Увеличивать расход многократно ради мнимой улучшения качества - смысла особо нет.Цитата:У меня была такая система. Отключил.