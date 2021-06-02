Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41646
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
Читать новость
Читать новость
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 00:59
Цитата:
Ну так это у вас логики нет. Зачем тратить электроэнергию, время работников, если вода нужна только для полуторачасового вечернего полива.
Вы можете и свет в туалете за собой не выключать после сделанных дел, если считаете это логичным.
maxsaf:
То есть логики никакой нет. У нас же не отключают ))
То есть логики никакой нет. У нас же не отключают ))
Ну так это у вас логики нет. Зачем тратить электроэнергию, время работников, если вода нужна только для полуторачасового вечернего полива.
Вы можете и свет в туалете за собой не выключать после сделанных дел, если считаете это логичным.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:01
Цитата:
Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.
[Исправлено: Маркс, 03.06.2021 - 01:13]
N0name:
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать
Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.
[Исправлено: Маркс, 03.06.2021 - 01:13]
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:13
Цитата:
Я даже боюсь представить, в какой предмет ешь ты, и какая часть тела у тебя считается головой, но попробуй подумать хотя бы чем-нибудь вот о чем:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках? Он же не будет искать тебя, чтобы вышибить настройки из того места, которое ты считаешь головой. Тем более, что ты потом без этой настройки не сможешь добраться до своей дачи.
И, кстати, сообщу тебе для общего развития (хотя ты и развитие это две большие разницы), что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины, которые сменят свое нормальное поясное время и ещё будут оправдывать этот нелепый шаг, наслаивая одну ахинею на другую.
N0name:
Для того, чтобы не косячили существуют соответствующие настройки, но для этого нужна голова ( это не про тебя , ведь так?), а не предмет в который ешь.
Для того, чтобы не косячили существуют соответствующие настройки, но для этого нужна голова ( это не про тебя , ведь так?), а не предмет в который ешь.
Я даже боюсь представить, в какой предмет ешь ты, и какая часть тела у тебя считается головой, но попробуй подумать хотя бы чем-нибудь вот о чем:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках? Он же не будет искать тебя, чтобы вышибить настройки из того места, которое ты считаешь головой. Тем более, что ты потом без этой настройки не сможешь добраться до своей дачи.
И, кстати, сообщу тебе для общего развития (хотя ты и развитие это две большие разницы), что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины, которые сменят свое нормальное поясное время и ещё будут оправдывать этот нелепый шаг, наслаивая одну ахинею на другую.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 106
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 01:25
Цитата:
такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.Цитата:
не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)Цитата:
какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время? Там приложениям наверное вообще пипец приходит И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить
Маркс:
какая часть тела у тебя считается головой
какая часть тела у тебя считается головой
такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.Цитата:
Маркс:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках
не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)Цитата:
Маркс:
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены.
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены.
какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время? Там приложениям наверное вообще пипец приходит И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 106
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:29
Цитата:
вот из-за таких родителей (типа тебя) потом и вырастает человек ни во что не ставящий родителей и старших
[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 09:27]
Маркс:
то никакого ребенка спать вовремя не уложить
то никакого ребенка спать вовремя не уложить
вот из-за таких родителей (типа тебя) потом и вырастает человек ни во что не ставящий родителей и старших
[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 09:27]
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:44
Цитата:
Вот это перл!!!
abaika95:
maxsaf: Угараю) а зачем ее вообще отключать? Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше)) Моргенштерн одобряет)
maxsaf: Угараю) а зачем ее вообще отключать? Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше)) Моргенштерн одобряет)
Вот это перл!!!
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:47
Цитата:
Да тут не все подневольные, есть и упоротые
Coopidon:
Не упоротым, а подневольным
Не упоротым, а подневольным
Да тут не все подневольные, есть и упоротые
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:53
Цитата:
Железная логика Академик!)))
abaika95:
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
Железная логика Академик!)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7928
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 10:43
Цитата:
А как же быть с рассветом?
Вы ведь в три горла во главе с т.Денисовым орали ,что всё живое просыпается с восходом солнца,то есть сейчас светает примерно в 4.40,а в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.
Маркс:
Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.
Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.
А как же быть с рассветом?
Вы ведь в три горла во главе с т.Денисовым орали ,что всё живое просыпается с восходом солнца,то есть сейчас светает примерно в 4.40,а в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 10:56
Цитата:
Ты хоть сам понял, что написал? Если ты используешь голову, чтобы на ней сидеть, то с какой твоей частью тела мы тогда здесь общаемся? Нет уж, от такого общения надо держаться подальше-с.
Цитата:
Так ты не тем органом улавливаешь (и походу тут уже ничего не поможет).
Цитата:
Если бы ты не имел аномалий с головой, то уже бы давно уяснил, что речь идёт не о зимнем и летнем времени, которое как раз укладывается в логику, а о непонятном и необоснованном сдвиге поясного времени.
Цитата:
Конечно, это же так сложно, что даже тебя распирает от гордости, несмотря на на проблемы с таким странным использованием головы.
N0name:
такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.
такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.
Ты хоть сам понял, что написал? Если ты используешь голову, чтобы на ней сидеть, то с какой твоей частью тела мы тогда здесь общаемся? Нет уж, от такого общения надо держаться подальше-с.
Цитата:
N0name:
не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)
не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)
Так ты не тем органом улавливаешь (и походу тут уже ничего не поможет).
Цитата:
N0name:
какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время?
какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время?
Если бы ты не имел аномалий с головой, то уже бы давно уяснил, что речь идёт не о зимнем и летнем времени, которое как раз укладывается в логику, а о непонятном и необоснованном сдвиге поясного времени.
Цитата:
N0name:
И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить
И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить
Конечно, это же так сложно, что даже тебя распирает от гордости, несмотря на на проблемы с таким странным использованием головы.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 11:07
Цитата:
Середина ночи это 12 часов, г-н Добринцофф, это время ещё называют полночью. А у нас в это время только темнеть начинает.
Цитата:
Тому, кто целый день спит, один час светлого времени никак не поможет.
Добринцофф:
в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?
в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?
Середина ночи это 12 часов, г-н Добринцофф, это время ещё называют полночью. А у нас в это время только темнеть начинает.
Цитата:
Добринцофф:
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.
Тому, кто целый день спит, один час светлого времени никак не поможет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 78
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать