Прогноз на 5 дней
переменная облачность+24°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41646
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1390
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 00:59
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То есть логики никакой нет. У нас же не отключают ))

Ну так это у вас логики нет. Зачем тратить электроэнергию, время работников, если вода нужна только для полуторачасового вечернего полива.

Вы можете и свет в туалете за собой не выключать после сделанных дел, если считаете это логичным.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1390
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:01
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать

Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.

[Исправлено: Маркс, 03.06.2021 - 01:13]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1390
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:13
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Для того, чтобы не косячили существуют соответствующие настройки, но для этого нужна голова ( это не про тебя , ведь так?), а не предмет в который ешь.

Я даже боюсь представить, в какой предмет ешь ты, и какая часть тела у тебя считается головой, но попробуй подумать хотя бы чем-нибудь вот о чем:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках? Он же не будет искать тебя, чтобы вышибить настройки из того места, которое ты считаешь головой. Тем более, что ты потом без этой настройки не сможешь добраться до своей дачи.

И, кстати, сообщу тебе для общего развития (хотя ты и развитие это две большие разницы), что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины, которые сменят свое нормальное поясное время и ещё будут оправдывать этот нелепый шаг, наслаивая одну ахинею на другую.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
106
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 01:25
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
какая часть тела у тебя считается головой

такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.Цитата:
Маркс:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках

не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)Цитата:
Маркс:
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены.

какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время? Там приложениям наверное вообще пипец приходит :lol: И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
106
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:29
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
то никакого ребенка спать вовремя не уложить

вот из-за таких родителей (типа тебя) потом и вырастает человек ни во что не ставящий родителей и старших

[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 09:27]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
227
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:44
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
maxsaf: Угараю) а зачем ее вообще отключать? Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше)) Моргенштерн одобряет)

Вот это перл!!! :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
227
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:47
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Не упоротым, а подневольным

Да тут не все подневольные, есть и упоротые
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
227
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 05:53
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)

Железная логика :lol: Академик!)))
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7928
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 10:43
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.

А как же быть с рассветом?
Вы ведь в три горла во главе с т.Денисовым орали ,что всё живое просыпается с восходом солнца,то есть сейчас светает примерно в 4.40,а в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1390
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 10:56
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.

Ты хоть сам понял, что написал? Если ты используешь голову, чтобы на ней сидеть, то с какой твоей частью тела мы тогда здесь общаемся? Нет уж, от такого общения надо держаться подальше-с.
Цитата:
N0name:
не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)

Так ты не тем органом улавливаешь (и походу тут уже ничего не поможет).
Цитата:
N0name:
какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время?

Если бы ты не имел аномалий с головой, то уже бы давно уяснил, что речь идёт не о зимнем и летнем времени, которое как раз укладывается в логику, а о непонятном и необоснованном сдвиге поясного времени.
Цитата:
N0name:
И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить

Конечно, это же так сложно, что даже тебя распирает от гордости, несмотря на на проблемы с таким странным использованием головы.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1390
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 11:07
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в случае перевода будет в 3.40 ну и на хрена мне день посреди ночи?

Середина ночи это 12 часов, г-н Добринцофф, это время ещё называют полночью. А у нас в это время только темнеть начинает.
Цитата:
Добринцофф:
Вдобавок ко всему ещё и световой день уменьшится на целый час.

Тому, кто целый день спит, один час светлого времени никак не поможет.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS