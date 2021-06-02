Отправлено: - 10:56

N0name:

такая как у всех нормальных людей, в отличии от тебя- часть тела на которой сидят.

N0name:

не улавливаю связи между настройками и туризмом)) . ( закусывать надо)



N0name:

какие например? по твоему вся Европа географические кретины, которые имеют летнее и зимнее время?

N0name:

И таки да)) речь шла о навигаторе, настройки которого ты не можешь осилить

Цитата:Ты хоть сам понял, что написал? Если ты используешь голову, чтобы на ней сидеть, то с какой твоей частью тела мы тогда здесь общаемся? Нет уж, от такого общения надо держаться подальше-с.Цитата:Так ты не тем органом улавливаешь (и походу тут уже ничего не поможет).Цитата:Если бы ты не имел аномалий с головой, то уже бы давно уяснил, что речь идёт не о зимнем и летнем времени, которое как раз укладывается в логику, а о непонятном и необоснованном сдвиге поясного времени.Цитата:Конечно, это же так сложно, что даже тебя распирает от гордости, несмотря на на проблемы с таким странным использованием головы.