Отправлено: - 01:13

N0name:

Для того, чтобы не косячили существуют соответствующие настройки, но для этого нужна голова ( это не про тебя , ведь так?), а не предмет в который ешь.

Цитата:Я даже боюсь представить, в какой предмет ешь ты, и какая часть тела у тебя считается головой, но попробуй подумать хотя бы чем-нибудь вот о чем:Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках? Он же не будет искать тебя, чтобы вышибить настройки из того места, которое ты считаешь головой. Тем более, что ты потом без этой настройки не сможешь добраться до своей дачи.И, кстати, сообщу тебе для общего развития (хотя ты и развитие это две большие разницы), что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины, которые сменят свое нормальное поясное время и ещё будут оправдывать этот нелепый шаг, наслаивая одну ахинею на другую.