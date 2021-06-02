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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41644
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1388
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 00:59
#45
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Цитата:
maxsaf:
То есть логики никакой нет. У нас же не отключают ))

Ну так это у вас логики нет. Зачем тратить электроэнергию, время работников, если вода нужна только для полуторачасового вечернего полива.

Вы можете и свет в туалете за собой не выключать после сделанных дел, если считаете это логичным.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1388
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:01
#46
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Цитата:
N0name:
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать

Чтобы вовремя укладывать детей, нужно чтобы время наступления темноты соответствовало природной временной норме. А если темнеет в полночь, то никакого ребенка спать вовремя не уложить.

[Исправлено: Маркс, 03.06.2021 - 01:13]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1388
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:13
#47
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Цитата:
N0name:
Для того, чтобы не косячили существуют соответствующие настройки, но для этого нужна голова ( это не про тебя , ведь так?), а не предмет в который ешь.

Я даже боюсь представить, в какой предмет ешь ты, и какая часть тела у тебя считается головой, но попробуй подумать хотя бы чем-нибудь вот о чем:
Откуда приехавший в Костанай турист будет знать о соответствующих настройках? Он же не будет искать тебя, чтобы вышибить настройки из того места, которое ты считаешь головой. Тем более, что ты потом без этой настройки не сможешь добраться до своей дачи.

И, кстати, сообщу тебе для общего развития (хотя ты и развитие это две большие разницы), что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины, которые сменят свое нормальное поясное время и ещё будут оправдывать этот нелепый шаг, наслаивая одну ахинею на другую.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
106
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:25
#48
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
106
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 01:29
#49
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