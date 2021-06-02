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Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41644
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:43
Цитата:
Согласен, большинство доводов в пользу перевода - смешные. Особенно отсутствие воды на даче.
N0name:
Согласен, большинство доводов в пользу перевода - смешные. Особенно отсутствие воды на даче.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:47
Цитата:
Ну я живу типо на даче) за городом же, и огород есть ))
А тем, у кого квартиры в городе - есть два участка для грядок, там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))
elektron:
А у вас и дачи есть?
А у вас и дачи есть?
Ну я живу типо на даче) за городом же, и огород есть ))
А тем, у кого квартиры в городе - есть два участка для грядок, там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 7016
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:54
Цитата:
А вода собранная - дождевая или из крана, который закрывается? Потому что счётчик учёта расхода воды стоит? У Вас может не было дачи в Кустанае. Но счётчиков там нет, да и за герметичностью труб и подключений никто не следит. Дай там воду постоянно, участки некоторых в "болото" превратиться могут. А озерцо откуда качают воду, в лужу, как в "Автомобилисте" например.
[Исправлено: elektron, 02.06.2021 - 16:58]
maxsaf:
там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))
там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))
А вода собранная - дождевая или из крана, который закрывается? Потому что счётчик учёта расхода воды стоит? У Вас может не было дачи в Кустанае. Но счётчиков там нет, да и за герметичностью труб и подключений никто не следит. Дай там воду постоянно, участки некоторых в "болото" превратиться могут. А озерцо откуда качают воду, в лужу, как в "Автомобилисте" например.
[Исправлено: elektron, 02.06.2021 - 16:58]
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 21:55
Аркадий Денисов, а можете здесь описать саму суть проблемы?
Видите, сколько здесь агнцов заблудших? Причем и непонятно, то ли они троллят, то ли действительно не понимают в чём дело.
Правда, сомневаюсь, что поможет...
Видите, сколько здесь агнцов заблудших? Причем и непонятно, то ли они троллят, то ли действительно не понимают в чём дело.
Правда, сомневаюсь, что поможет...
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:57
Цитата:
Это не повод переводить время )) сломалось - надо чинить, а не стрелки крутить
elektron:
участки некоторых в "болото" превратиться могут.
участки некоторых в "болото" превратиться могут.
Это не повод переводить время )) сломалось - надо чинить, а не стрелки крутить
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:58
Цитата:
И правильно сомневаетесь. Не поможет )
electro:
Правда, сомневаюсь, что поможет...
Правда, сомневаюсь, что поможет...
И правильно сомневаетесь. Не поможет )
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:59
Цитата:
Согласен!
Это как спор между покупателем и продавцом. Сколько должно быть в килограмме, 900 грамм или кило-сто.
Цитата:
Все приводят в пример Китай. Но и там же при одном часовом поясе, время начала работы-подьема разные- в разных часовых поясах.
Вам кто мешает также делать? Заратустра?
maxsaf:
Сам спор не имеет смысла - жаворонок останется жаворонком, а сова - совой, полюбому. Никакие аргументы это не изменят. Значение имеет только количество сов и жаворонков. Кого больше - тот и победил, меньшинству как всегда прийдется смириться.
Сам спор не имеет смысла - жаворонок останется жаворонком, а сова - совой, полюбому. Никакие аргументы это не изменят. Значение имеет только количество сов и жаворонков. Кого больше - тот и победил, меньшинству как всегда прийдется смириться.
Согласен!
Это как спор между покупателем и продавцом. Сколько должно быть в килограмме, 900 грамм или кило-сто.
Цитата:
N0name:
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать.Ц
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать.Ц
Все приводят в пример Китай. Но и там же при одном часовом поясе, время начала работы-подьема разные- в разных часовых поясах.
Вам кто мешает также делать? Заратустра?
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:11
Цитата:
И жить и мыслить
Главное интернет отключить
А то придут и скажут Марксу
А Сталин то! Того!
Цитата:
Это вам с водлер понятно
Но наука вещь точная
Надо два часа возвращать
Цитата:
Одна команда ухтышей?))
Цитата:
То-то я смотрю у тебя бред один поет
Клюв заработал?
Цитата:
Тебе бастыки твердят тупить?
Кстати молодец
У тебя хорошо получается)
Хозяйка у тебя молодец!
На бастыка работает но хватки не теряет!
Маркс:
Детям только дай волю, они и курить начнут.
Детям только дай волю, они и курить начнут.
И жить и мыслить
Главное интернет отключить
А то придут и скажут Марксу
А Сталин то! Того!
Цитата:
Маркс:
По факту нужно вернуть час.
По факту нужно вернуть час.
Это вам с водлер понятно
Но наука вещь точная
Надо два часа возвращать
Цитата:
Coopidon:
Ухтыш первый раз от вас! Приятно удивлён!
Ухтыш первый раз от вас! Приятно удивлён!
Одна команда ухтышей?))
Цитата:
Coopidon:
Что-то ты на простые односложные слова перешло. Может уже сразу на морзянку!? Оно клювом-то сподручнее
Что-то ты на простые односложные слова перешло. Может уже сразу на морзянку!? Оно клювом-то сподручнее
То-то я смотрю у тебя бред один поет
Клюв заработал?
Цитата:
Coopidon:
Не упоротым, а подневольным. Оне чо им бастыки скажут, то они и захотят делать...
Не упоротым, а подневольным. Оне чо им бастыки скажут, то они и захотят делать...
Тебе бастыки твердят тупить?
Кстати молодец
У тебя хорошо получается)
Хозяйка у тебя молодец!
На бастыка работает но хватки не теряет!
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:12
Цитата:
В курсе
Вы дачникам пьяным объясните
Они приезжают
Отдыхают
Поливают
Краны не закрывают при уезде
А потом плачут что свои помидоры затопило)
maxsaf:
Конечно же не пойму - кран же изобрели, вы просто не в курсе.
Конечно же не пойму - кран же изобрели, вы просто не в курсе.
В курсе
Вы дачникам пьяным объясните
Они приезжают
Отдыхают
Поливают
Краны не закрывают при уезде
А потом плачут что свои помидоры затопило)
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 22:24
Цитата:
Все, теперь я понял. Алкаши не закрывают краны, вода из за этого на дачу идет строго по времени, поэтому надо перевести стрелки. Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял
[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 22:25]
abaika95:
В курсе Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
В курсе Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
Все, теперь я понял. Алкаши не закрывают краны, вода из за этого на дачу идет строго по времени, поэтому надо перевести стрелки. Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял
[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 22:25]
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 22:28
Цитата:
По вашенски- бряк!
Не-не так!
Плюх!
Интересно посмотреть на детей Погремухи-батыра.
Утром раздал вай-фай, вечером- отключил. Ну считай-воспитал.
Хотя вру, неинтересно мне смотреть на евоновых детей. Зачем ещё на клонов Понремухи смотреть!?
Цитата:
Ты свой первый в жизни стейк, где изволило откушать, запивая грозинским пивом? Хвастался на дачах. Небось ещё и в пьяном виде. (Хотя не знаю, грузинское пиво, может безалкогольное)
Но моё мнение может не совпадать...
abaika95:
И жить и мыслить Главное интернет отключить
И жить и мыслить Главное интернет отключить
По вашенски- бряк!
Не-не так!
Плюх!
Интересно посмотреть на детей Погремухи-батыра.
Утром раздал вай-фай, вечером- отключил. Ну считай-воспитал.
Хотя вру, неинтересно мне смотреть на евоновых детей. Зачем ещё на клонов Понремухи смотреть!?
Цитата:
abaika95:
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)
Ты свой первый в жизни стейк, где изволило откушать, запивая грозинским пивом? Хвастался на дачах. Небось ещё и в пьяном виде. (Хотя не знаю, грузинское пиво, может безалкогольное)
Но моё мнение может не совпадать...
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:29
прям спелись тролли
ну капец
ну капец
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:46
Цитата:
Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши
Но что выпивают наверно да)
Цитата:
Мой Антипод пока не умеет
Но я учу,учу....
maxsaf:
Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял
Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял
Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши
Но что выпивают наверно да)
Цитата:
electro:
прям спелись тролли
прям спелись тролли
Мой Антипод пока не умеет
Но я учу,учу....
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 23:01
Цитата:
Анекдот - втему!
Дети, половина не может быть большей или меньшей! Но бОльшая половина из вас -этого не понимает!
Так и здесь. Спор ниочем.
Печаль...
Цитата:
А ты- наливал?
electro:
Анекдот - втему!
Дети, половина не может быть большей или меньшей! Но бОльшая половина из вас -этого не понимает!
Так и здесь. Спор ниочем.
Печаль...
Цитата:
abaika95:
Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши Но что выпивают наверно да)
Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши Но что выпивают наверно да)
А ты- наливал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1388
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 00:55
Цитата:
Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать.
Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.
maxsaf:
Как вы собираетесь на час сутки удлинить?
Как вы собираетесь на час сутки удлинить?
Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать.
Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.
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