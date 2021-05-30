Отправлено: - 22:30

Coopidon:

Кайреке! Уважаемый! Вы же знаете, как я вас уважаю!? И больше всего уважаю за то что вы написав три многослойных коммента- ничего не написали. За это я вас уважаю -больше всего!

Цитата:Мне ничьего уважения не нужно, у некоторых бывают сезонные или постоянные обострения и.т.д. в последних случаях даже современная медицина бессильна, ко всем отношусь с пониманием.Тем более об этом ранее более корректно в 2019 году отмечал лично вам, Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Общаясь здесь, ко всем отношусь с пониманием. При этом люди-же разные бывают, одни болтливые, говорливые и многословные страдающие недержанием, другие не особо словоохотливые и репликами ограничиваются, ну и застенчивые, смущающияся и косноязычные конечно встречаются. Порой напишут пару слов, кинуть камешки, хвостом вильнут и убегают, не конкретно вас имею ввиду, в целом отмечаю, чтобы было понятно отдельным грамотеям. Тем более у каждого своя манера общения и способы выражения мыслей.Подробнее здесь: