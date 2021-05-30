Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК. Читать новость
Coopidon: Я чото замечаю что все боле об российской нации пекешься. Прям неотрывно, душевно, прям слезу вышибаешь...
Опять и снова неправду глаголите, кроме россиян за простых беларусов, украинцев, евреев и других народов сильно переживаю, в начале 2017 года отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: По теме, к простому белорусскому народу всегда относился с большим уважением, почти три года, точнее 2 года и 10 месяцев тому назад своё мнение высказывал, цитирую:На мой взгляд, Белорусов как бы мягче сказать, преждевременно записывать в чёрный список. Опять же политики будут разбираться и принимать соответствующие решения, а народ будет страдать, да у них нет нефти, но братский народ, которым надо помогать по мере возможности. Также наверное следует учитывать, что для вас на постсоветском пространстве нет ближе народов соседей, чем простые Белорусы и Украинцы и их почти 50 миллионов человек, одним словом славяне. Батька Белорусский со своим народом ближе чем Модуро Венесуэльский, Кастро Кубинский и Асад Сирийский.
Coopidon: Кайреке! Уважаемый! Вы же знаете, как я вас уважаю!? И больше всего уважаю за то что вы написав три многослойных коммента- ничего не написали. За это я вас уважаю -больше всего!
Мне ничьего уважения не нужно, у некоторых бывают сезонные или постоянные обострения и.т.д. в последних случаях даже современная медицина бессильна, ко всем отношусь с пониманием.
Тем более об этом ранее более корректно в 2019 году отмечал лично вам, Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Общаясь здесь, ко всем отношусь с пониманием. При этом люди-же разные бывают, одни болтливые, говорливые и многословные страдающие недержанием, другие не особо словоохотливые и репликами ограничиваются, ну и застенчивые, смущающияся и косноязычные конечно встречаются. Порой напишут пару слов, кинуть камешки, хвостом вильнут и убегают, не конкретно вас имею ввиду, в целом отмечаю, чтобы было понятно отдельным грамотеям. Тем более у каждого своя манера общения и способы выражения мыслей.
Kairat stayer: Опять и снова неправду глаголите, кроме россиян за простых беларусов, украинцев, евреев и других народов сильно переживаю, в начале 2017 года отмечал, цитирую отрывок:
О прошу прощения! Был- неправ! Можете процитировать, из вашего- раннего. Что то о ваших радениях о судьбах простых внакраинцев. А особенно- евреев. Хочется узнать ваше мнение по поводу Арабо-Израильского конфликта. Кто внем -неправ, и кто победит...
Цитата:
Kairat stayer: дним словом славяне. Батька Белорусский со своим народом ближе чем Модуро Венесуэльский, Кастро Кубинский и Асад Сирийский.
Где здесь тогда президент Внакраины? Цитата:
Kairat stayer: Мне ничьего уважения не нужно
Я понял. Хорошо! Я вас отныне- не уважаю. Теперь вы довольны!?
Цитата:
Kairat stayer: у некоторых бывают сезонные или постоянные обострения и.т.д. в последних случаях даже современная медицина бессильна, ко всем отношусь с пониманием.
Это вам, к Абайке! Он считает что всех лечит. Проконсультируйтесь есть у него. Авось- пронесет!
Coopidon: А особенно- евреев. Хочется узнать ваше мнение по поводу Арабо-Израильского конфликта.
Три года тому назад, в 2018 году отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".
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