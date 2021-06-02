Отправлено: - 21:54

maxsaf:

там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))

[Исправлено: elektron, 02.06.2021 - 16:58]

Цитата:А вода собранная - дождевая или из крана, который закрывается? Потому что счётчик учёта расхода воды стоит?У Вас может не было дачи в Кустанае. Но счётчиков там нет, да и за герметичностью труб и подключений никто не следит. Дай там воду постоянно, участки некоторых в "болото" превратиться могут. А озерцо откуда качают воду, в лужу, как в "Автомобилисте" например.