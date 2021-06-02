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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41641
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10477
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:43
#30
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Цитата:
N0name:

Согласен, большинство доводов в пользу перевода - смешные. Особенно отсутствие воды на даче. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10477
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:47
#31
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Цитата:
elektron:
А у вас и дачи есть?

Ну я живу типо на даче) за городом же, и огород есть ))
А тем, у кого квартиры в городе - есть два участка для грядок, там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7016
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:54
#32
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Цитата:
maxsaf:
там вода всегда есть, когда хош тогда и поливай ))

А вода собранная - дождевая или из крана, который закрывается? Потому что счётчик учёта расхода воды стоит? ;-) У Вас может не было дачи в Кустанае. Но счётчиков там нет, да и за герметичностью труб и подключений никто не следит. Дай там воду постоянно, участки некоторых в "болото" превратиться могут. А озерцо откуда качают воду, в лужу, как в "Автомобилисте" например. ;-)

[Исправлено: elektron, 02.06.2021 - 16:58]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
631
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 21:55
#33
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Аркадий Денисов, а можете здесь описать саму суть проблемы?
Видите, сколько здесь агнцов заблудших? Причем и непонятно, то ли они троллят, то ли действительно не понимают в чём дело.
Правда, сомневаюсь, что поможет...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10477
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:57
#34
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Цитата:
elektron:
участки некоторых в "болото" превратиться могут.

Это не повод переводить время )) сломалось - надо чинить, а не стрелки крутить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10477
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:58
#35
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Цитата:
electro:
Правда, сомневаюсь, что поможет...

И правильно сомневаетесь. Не поможет )
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1195
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 21:59
#36
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Цитата:
maxsaf:
Сам спор не имеет смысла - жаворонок останется жаворонком, а сова - совой, полюбому. Никакие аргументы это не изменят. Значение имеет только количество сов и жаворонков. Кого больше - тот и победил, меньшинству как всегда прийдется смириться.

Согласен!
Это как спор между покупателем и продавцом. Сколько должно быть в килограмме, 900 грамм или кило-сто.
:lol:
Цитата:
N0name:
для того, чтобы дети вовремя ложились спать нужно вовремя их укладывать.Ц

Все приводят в пример Китай. Но и там же при одном часовом поясе, время начала работы-подьема разные- в разных часовых поясах.
Вам кто мешает также делать? Заратустра?
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:11
#37
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Цитата:
Маркс:
Детям только дай волю, они и курить начнут.

И жить и мыслить
Главное интернет отключить
А то придут и скажут Марксу
А Сталин то! Того!
Цитата:
Маркс:
По факту нужно вернуть час.

Это вам с водлер понятно
Но наука вещь точная
Надо два часа возвращать
Цитата:
Coopidon:
Ухтыш первый раз от вас! Приятно удивлён!

Одна команда ухтышей?))
Цитата:
Coopidon:
Что-то ты на простые односложные слова перешло. Может уже сразу на морзянку!? Оно клювом-то сподручнее

То-то я смотрю у тебя бред один поет
Клюв заработал?
Цитата:
Coopidon:
Не упоротым, а подневольным. Оне чо им бастыки скажут, то они и захотят делать...

Тебе бастыки твердят тупить?
Кстати молодец
У тебя хорошо получается)
Хозяйка у тебя молодец!
На бастыка работает но хватки не теряет!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:12
#38
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Цитата:
maxsaf:
Конечно же не пойму - кран же изобрели, вы просто не в курсе.

В курсе
Вы дачникам пьяным объясните
Они приезжают
Отдыхают
Поливают
Краны не закрывают при уезде
А потом плачут что свои помидоры затопило)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10477
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 22:24
#39
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Цитата:
abaika95:
В курсе Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)

Все, теперь я понял. Алкаши не закрывают краны, вода из за этого на дачу идет строго по времени, поэтому надо перевести стрелки. Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял 8-) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 22:25]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1195
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 22:28
#40
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Цитата:
abaika95:
И жить и мыслить Главное интернет отключить

По вашенски- бряк!
Не-не так!
Плюх!
Интересно посмотреть на детей Погремухи-батыра.
Утром раздал вай-фай, вечером- отключил. Ну считай-воспитал.
Хотя вру, неинтересно мне смотреть на евоновых детей. Зачем ещё на клонов Понремухи смотреть!?
;-)
Цитата:
abaika95:
Вы дачникам пьяным объясните Они приезжают Отдыхают Поливают Краны не закрывают при уезде А потом плачут что свои помидоры затопило)

Ты свой первый в жизни стейк, где изволило откушать, запивая грозинским пивом? Хвастался на дачах. Небось ещё и в пьяном виде. (Хотя не знаю, грузинское пиво, может безалкогольное)
;-)
Но моё мнение может не совпадать...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
631
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:29
#41
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прям спелись тролли
:-o
ну капец
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 22:46
#42
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Цитата:
maxsaf:
Если б не алкаши - стрелки бы не переводили. Я понял

Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши
Но что выпивают наверно да)
Цитата:
electro:
прям спелись тролли

Мой Антипод пока не умеет
Но я учу,учу....
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1195
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 23:01
#43
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Цитата:
electro:

Анекдот - втему!
Дети, половина не может быть большей или меньшей! Но бОльшая половина из вас -этого не понимает!
Так и здесь. Спор ниочем.
Печаль...
:lol:
Цитата:
abaika95:
Ну не скажу что ведлер и Денисов алкаши Но что выпивают наверно да)

А ты- наливал?
:lol: ;-)
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