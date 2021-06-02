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≡ Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать электроэнергию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41641
Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать электроэнергию
Отправлено: 02.06.21 - 22:37
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Об этом сообщает служба IKomek На своей странице в Instagram. Отключение света будет происходить в дневное время - с 10.00 до 18.00. С такими ограничениями жителям двух улиц придется прожить с 3-го по 11 июня.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
913
Re: Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать...
Отправлено: 02.06.21 - 22:37
#1
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Цитата:
Об этом сообщает служба IKomek На своей странице в Instagram

К примеру не сижу я в этом инстаграме...
До этого я писал в народных новостях про отключение электроэнергии на ТП305, а на сайте форфайта, у которых там же написано Цитата:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭПК-forfait» является распределительной электросетевой компанией и осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Костанайской области
, ссылка форфайт информации не было, как и про эту новость. А блин в инстаграмме IKomek, есть информация и по этой статье и по поводу отключения ТП305 28 мая (там правда не указана какая подстанция, а только адреса). Что это получается, сами электрики на своем сайте не публикуют актуальную информацию и ее нужно искать черти где?
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
913
Re: Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать...
Отправлено: 02.06.21 - 22:43
#2
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Ссылаться потом в случае чего на кого? На официальном сайте нет сообщений, а где вы там потом нашли информацию... это ведь не официальная информация, и чего вы от нас хотите... такой будет вопрос если захочешь что-то конкретное узнать
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
913
Re: Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать...
Отправлено: 02.06.21 - 22:53
#3
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У меня даже мысли не было шарохаться по интернету, чтобы что-то узнать... я про 28 мая - зашел с сотки на их сайт, посмотрел, ничего не нашел - пришлось дозваниваться диспетчеру. Ладно если это аварийные работы, а если плановые... Они планируют, так дайте возможность и населению запланировать свои дела. К примеру мне нужно было по дому работать с электроинструментом, как раз специально на работе отпросился... и что, я как дурак просидел весь день ничего не сделав, а так как я отпросился, то потерял дневной заработок просто так выходит?
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