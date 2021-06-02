Отправлено: - 22:37

Об этом сообщает служба IKomek На своей странице в Instagram

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭПК-forfait» является распределительной электросетевой компанией и осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Костанайской области

Цитата:К примеру не сижу я в этом инстаграме...До этого я писал в народных новостях про отключение электроэнергии на ТП305, а на сайте форфайта, у которых там же написано Цитата:, ссылкаинформации не было, как и про эту новость. А блин в инстаграмме IKomek, есть информация и по этой статье и по поводу отключения ТП305 28 мая (там правда не указана какая подстанция, а только адреса). Что это получается, сами электрики на своем сайте не публикуют актуальную информацию и ее нужно искать черти где?