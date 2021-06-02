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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41639
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
224
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
#1
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Упоротым бесполезно доказывать, что 2х2=4. Цифра 5 им гораздо больше нравится - В Нур-Султане такая :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8126
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:31
#2
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Цитата:
Заявление о том, что для перевода области в свой часовой пояс нужна поддержка большинства жителей области, также не выдерживает никакой критики - время априори должно соответствовать природному

Должно но не обязано
Китай вон тоже не в своем поясе живёт,многие регионы России также
Судитесь ещё с ними)
И да если большинство ничего решать не имеет право зачем активисты петицию запускали? Петиция же подразумевает под собой выявление большинства
Но что-то затухла она)
Цитата:
"Я не я и хата не моя", - отметила Ольга Ведлер. - Природное время - это стандарт! Такой же, как тот, что 1 м - это 100 см. Но акимат Костанайской области пытается доказать, что 1 м - это 110 см. Это же чушь!

Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа? (100см) а пытается что-то хитрить и выводить на 1 час (95см) стандарт то один или из несколько в зависимости от того кто просит?)
Цитата:
У нас же все наоборот - только акиму Костанайской области неудобно работать в разных часовых поясах со столицей

И тут
Бац Цитата:
Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ коротко добавил, что суд первой инстанции принял правильное решение и его не нужно менять.

Бац бац Цитата:
Представитель министерства торговли и интеграции Ербол ЖАНЫМБЕТ попросил оставить решение суда первой инстанции без изменений:

В итоге получается не только акиму это надо да?)
Цитата:
Этот вопрос теперь на рассмотрении Администрации президента РК, - резюмировала Ведлер. - И это уже можно считать нашей победой!

Он давно на рассмотрении в АП)
Больше скажу он по всей видимости и инициирован АП)
Сейчас все будет решатся,нужны ли дополнительные очки к прогрессу для президента от 50% жителей области кто хочет перевода? Или оставит как было и получит поддержку других 50%?)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
597
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:41
#3
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Ребята,давайте хоть что-то сделаем, чтобы жить по человечески,по науке,а никак удобно чинушам. Хотя бы начнём с правильного времени. Устали мы уже,что все у нас через одно место!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8126
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:52
#4
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Цитата:
Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка. Вернулась, потому что решение о возврате поддержали аким области и сенатор.

А то что народ там сейчас выступает против этого уже времени,Денисов не замечает?
Ему главное как скажет Аким области и сенатор! Но не большинство людей, большинству людей нельзя давать право голоса
Народ глупый,необразованный,темный,народ хочет как всегда
А мы (Денисов и Компания) мы умные,мы почти учёные(сколько учебников за 6 класс прочли ууу) мы имеем право говорить! А народ не может! Мы и сенатор ииии ладно уж и аким области!! Иии ладно ладно и аким города (потому-что друг) мы можем решать а народ в стойло!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
629
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 19:02
#5
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Поддерживаю Денисова и Ведлер!
Вот такие опросы надо публиковать...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7927
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 19:09
#6
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Опять началось,чё то рановато.
Лето не лучшее время для этих бредовых затей.
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?
Что бы 3 часа утра на улице было светло как днём?
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1380
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:14
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?

Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Нужно, чтобы разница с Москвой и СПБ была 2 часа, а с Челябинском разницы во времени не было. Нужно чтобы навигаторы и другие приложения работали правильно, а не косячили на час, как сейчас. Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня. Чтобы автобусы ходили до темноты, а не до 22:00 как сейчас, когда ещё светло. Нужно жить в правильном времени, а не выдуманном очередными чиновниками.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10465
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:31
#8
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Цитата:
Маркс:
Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня.

Угараю) а зачем ее вообще отключать? :lol:
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1380
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:34
#9
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Цитата:
abaika95:
Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа?

Ох и обидела Ольга Веллер abaiku95, он до сих пор в себя прийти не может, на любую фразу ее бросается красный от гнева как петух Плимутрок. И объяснять ему что-либо бесполезно, он при фамилии Веллер впадает в неадекватное состояние.

Тем более, что если в школе человек не понял, что такое среднее значение, то теперь все объяснения ему как об стенку горох. И Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.
Цитата:
abaika95:
В итоге получается не только акиму это надо да?

Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8126
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 20:35
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Опять началось,чё то рановато. Лето не лучшее время для этих бредовых затей.

А они на будущее
Решили если весь год этим заниматься больше привлекут сторонников
Но про 2 часа упорно молчат
Прям упорно молчат)))
Кто там разъяснительную работу не проводил?)Цитата:
Маркс:
Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Ну

Дети вам бы ответили сейчас
Если бы знали о существовании этого форума
Цитата:
maxsaf:
Угараю) а зачем ее вообще отключать?

Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле
Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше))
Моргенштерн одобряет)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8126
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:38
#11
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Цитата:
Маркс:
Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.

Нурболванчик может тут хоть учебник за 6 класс по географии написать, который вы и врунья Ведлер будете тут обсасывать как научное явление)
По факту надо 2 часа вернуть?
Надо
Эти правдолюбы с 100 см хотят вернуть 95 см
Ап им судья) они ее уважают)Цитата:
Маркс:
Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?

Нет
Просто вы не поймёте)
Как и Макс
Вы старый для таких приколов) и вообще...

[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 20:39]
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1380
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:39
#12
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Цитата:
maxsaf:
Угараю) а зачем ее вообще отключать?

Ее включают на полтора часа для полива, три раза в неделю, а больше такая вода на дачах никому не нужна. Можно выкопать колодец или просверлить скважину, тогда и вода будет немного другая и включать/отключать ее никто не будет.
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