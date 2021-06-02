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≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41639
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
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Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8126
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:37
#45
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Цитата:
гражданин СССР:
Нарушить правила ВАШЕГО сайта очень легко, это ВЫ блокируете сообщения по вашей прихоти, ВЫ считаете себя судьями, последней инстанцией. Блокируете сообщения в которых нет ни оскорблений, ни нецензурной брани. Блокируете просто потому, что ВАМ не понравилось

Узнаю старого доброго землечка))

[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 17:38]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
224
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:49
#46
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Цитата:
abaika95:
Узнаю старого доброго землечка))

Видите-ли, дорогой Абайка, вам числиться в "полноправных пользователях" не составляет никакого труда. На этом сайте приветствуется бред ;-) А словом "землЕчка" Вы что хотели показать?

[Исправлено: Gljuk, 02.06.2021 - 18:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10465
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:14
#47
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Цитата:
Yorik:
Это не недостаток, это принцип работы системы.

А для меня это недостаток. У нас вода из крана очень чистая и дорогая. Увеличивать расход многократно ради мнимой улучшения качества - смысла особо нет.


Цитата:
Yorik:
Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?

У меня была такая система. Отключил.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7013
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:32
#48
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Чего только не придумают, лишь бы дороги, то есть воду нормальную-питьевую в водопровод не подать.
У нас тоже, просто из крана (как когда то и в Кустанае было) набрал и готово, пей, вари, стирай.
Хочешь газировочки, пожалуйста.

Качество гарантировано и проверено.
Кто хочет конечно и с магазина ящиками и бутылями таскает :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21955
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:48
#49
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Цитата:
elektron:
и с магазина ящиками и бутылями таскает :lol:

Я таскаю, бутылками.Всё остальное из крана... :lol: :oops:
Без фильтра... ;-)
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