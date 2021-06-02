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Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41639
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 224
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
Упоротым бесполезно доказывать, что 2х2=4. Цифра 5 им гораздо больше нравится - В Нур-Султане такая
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:31
Цитата:
Должно но не обязано
Китай вон тоже не в своем поясе живёт,многие регионы России также
Судитесь ещё с ними)
И да если большинство ничего решать не имеет право зачем активисты петицию запускали? Петиция же подразумевает под собой выявление большинства
Но что-то затухла она)
Цитата:
Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа? (100см) а пытается что-то хитрить и выводить на 1 час (95см) стандарт то один или из несколько в зависимости от того кто просит?)
Цитата:
И тут
Бац Цитата:
Бац бац Цитата:
В итоге получается не только акиму это надо да?)
Цитата:
Он давно на рассмотрении в АП)
Больше скажу он по всей видимости и инициирован АП)
Сейчас все будет решатся,нужны ли дополнительные очки к прогрессу для президента от 50% жителей области кто хочет перевода? Или оставит как было и получит поддержку других 50%?)
Заявление о том, что для перевода области в свой часовой пояс нужна поддержка большинства жителей области, также не выдерживает никакой критики - время априори должно соответствовать природному
Должно но не обязано
Китай вон тоже не в своем поясе живёт,многие регионы России также
Судитесь ещё с ними)
И да если большинство ничего решать не имеет право зачем активисты петицию запускали? Петиция же подразумевает под собой выявление большинства
Но что-то затухла она)
Цитата:
"Я не я и хата не моя", - отметила Ольга Ведлер. - Природное время - это стандарт! Такой же, как тот, что 1 м - это 100 см. Но акимат Костанайской области пытается доказать, что 1 м - это 110 см. Это же чушь!
Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа? (100см) а пытается что-то хитрить и выводить на 1 час (95см) стандарт то один или из несколько в зависимости от того кто просит?)
Цитата:
У нас же все наоборот - только акиму Костанайской области неудобно работать в разных часовых поясах со столицей
И тут
Бац Цитата:
Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ коротко добавил, что суд первой инстанции принял правильное решение и его не нужно менять.
Бац бац Цитата:
Представитель министерства торговли и интеграции Ербол ЖАНЫМБЕТ попросил оставить решение суда первой инстанции без изменений:
В итоге получается не только акиму это надо да?)
Цитата:
Этот вопрос теперь на рассмотрении Администрации президента РК, - резюмировала Ведлер. - И это уже можно считать нашей победой!
Он давно на рассмотрении в АП)
Больше скажу он по всей видимости и инициирован АП)
Сейчас все будет решатся,нужны ли дополнительные очки к прогрессу для президента от 50% жителей области кто хочет перевода? Или оставит как было и получит поддержку других 50%?)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 597
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:41
Ребята,давайте хоть что-то сделаем, чтобы жить по человечески,по науке,а никак удобно чинушам. Хотя бы начнём с правильного времени. Устали мы уже,что все у нас через одно место!
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:52
Цитата:
А то что народ там сейчас выступает против этого уже времени,Денисов не замечает?
Ему главное как скажет Аким области и сенатор! Но не большинство людей, большинству людей нельзя давать право голоса
Народ глупый,необразованный,темный,народ хочет как всегда
А мы (Денисов и Компания) мы умные,мы почти учёные(сколько учебников за 6 класс прочли ууу) мы имеем право говорить! А народ не может! Мы и сенатор ииии ладно уж и аким области!! Иии ладно ладно и аким города (потому-что друг) мы можем решать а народ в стойло!
Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка. Вернулась, потому что решение о возврате поддержали аким области и сенатор.
А то что народ там сейчас выступает против этого уже времени,Денисов не замечает?
Ему главное как скажет Аким области и сенатор! Но не большинство людей, большинству людей нельзя давать право голоса
Народ глупый,необразованный,темный,народ хочет как всегда
А мы (Денисов и Компания) мы умные,мы почти учёные(сколько учебников за 6 класс прочли ууу) мы имеем право говорить! А народ не может! Мы и сенатор ииии ладно уж и аким области!! Иии ладно ладно и аким города (потому-что друг) мы можем решать а народ в стойло!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 629
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 19:02
Поддерживаю Денисова и Ведлер!
Вот такие опросы надо публиковать...
Вот такие опросы надо публиковать...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7927
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 19:09
Опять началось,чё то рановато.
Лето не лучшее время для этих бредовых затей.
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?
Что бы 3 часа утра на улице было светло как днём?
Лето не лучшее время для этих бредовых затей.
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?
Что бы 3 часа утра на улице было светло как днём?
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:14
Цитата:
Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Нужно, чтобы разница с Москвой и СПБ была 2 часа, а с Челябинском разницы во времени не было. Нужно чтобы навигаторы и другие приложения работали правильно, а не косячили на час, как сейчас. Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня. Чтобы автобусы ходили до темноты, а не до 22:00 как сейчас, когда ещё светло. Нужно жить в правильном времени, а не выдуманном очередными чиновниками.
Добринцофф:
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?
Сейчас уже светает в 4.40,темнет в 22.30 что же вам ещё нужно?
Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Нужно, чтобы разница с Москвой и СПБ была 2 часа, а с Челябинском разницы во времени не было. Нужно чтобы навигаторы и другие приложения работали правильно, а не косячили на час, как сейчас. Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня. Чтобы автобусы ходили до темноты, а не до 22:00 как сейчас, когда ещё светло. Нужно жить в правильном времени, а не выдуманном очередными чиновниками.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10465
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:31
Цитата:
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Маркс:
Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня.
Чтобы воду на дачах для полива включали в истинные 18:30, когда жара идёт на спад, а не на час раньше, как сегодня.
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:34
Цитата:
Ох и обидела Ольга Веллер abaiku95, он до сих пор в себя прийти не может, на любую фразу ее бросается красный от гнева как петух Плимутрок. И объяснять ему что-либо бесполезно, он при фамилии Веллер впадает в неадекватное состояние.
Тем более, что если в школе человек не понял, что такое среднее значение, то теперь все объяснения ему как об стенку горох. И Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.
Цитата:
Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?
abaika95:
Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа?
Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа?
Ох и обидела Ольга Веллер abaiku95, он до сих пор в себя прийти не может, на любую фразу ее бросается красный от гнева как петух Плимутрок. И объяснять ему что-либо бесполезно, он при фамилии Веллер впадает в неадекватное состояние.
Тем более, что если в школе человек не понял, что такое среднее значение, то теперь все объяснения ему как об стенку горох. И Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.
Цитата:
abaika95:
В итоге получается не только акиму это надо да?
В итоге получается не только акиму это надо да?
Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 02.06.21 - 20:35
Цитата:
А они на будущее
Решили если весь год этим заниматься больше привлекут сторонников
Но про 2 часа упорно молчат
Прям упорно молчат)))
Кто там разъяснительную работу не проводил?)Цитата:
Дети вам бы ответили сейчас
Если бы знали о существовании этого форума
Цитата:
Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле
Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше))
Моргенштерн одобряет)
Добринцофф:
Опять началось,чё то рановато. Лето не лучшее время для этих бредовых затей.
Опять началось,чё то рановато. Лето не лучшее время для этих бредовых затей.
А они на будущее
Решили если весь год этим заниматься больше привлекут сторонников
Но про 2 часа упорно молчат
Прям упорно молчат)))
Кто там разъяснительную работу не проводил?)Цитата:
Маркс:
Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Ну
Нужно, чтобы дети вовремя ложились спать, а не орали во дворе до 12 ночи. Ну
Дети вам бы ответили сейчас
Если бы знали о существовании этого форума
Цитата:
maxsaf:
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Для того чтобы не превратить огороды в рисовое поле
Но вы этого не поймёте,понимаю,угорайте дальше))
Моргенштерн одобряет)
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:38
Цитата:
Нурболванчик может тут хоть учебник за 6 класс по географии написать, который вы и врунья Ведлер будете тут обсасывать как научное явление)
По факту надо 2 часа вернуть?
Надо
Эти правдолюбы с 100 см хотят вернуть 95 см
Ап им судья) они ее уважают)Цитата:
Нет
Просто вы не поймёте)
Как и Макс
Вы старый для таких приколов) и вообще...
[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 20:39]
Маркс:
Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.
Нурбанчик тут про широту распинался, да все зря, не идёт наука впрок.
Нурболванчик может тут хоть учебник за 6 класс по географии написать, который вы и врунья Ведлер будете тут обсасывать как научное явление)
По факту надо 2 часа вернуть?
Надо
Эти правдолюбы с 100 см хотят вернуть 95 см
Ап им судья) они ее уважают)Цитата:
Маркс:
Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?
Бац! Самому-то не смешно такие цитаты приводить?
Нет
Просто вы не поймёте)
Как и Макс
Вы старый для таких приколов) и вообще...
[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 20:39]
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 20:39
Цитата:
Ее включают на полтора часа для полива, три раза в неделю, а больше такая вода на дачах никому не нужна. Можно выкопать колодец или просверлить скважину, тогда и вода будет немного другая и включать/отключать ее никто не будет.
maxsaf:
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Угараю) а зачем ее вообще отключать?
Ее включают на полтора часа для полива, три раза в неделю, а больше такая вода на дачах никому не нужна. Можно выкопать колодец или просверлить скважину, тогда и вода будет немного другая и включать/отключать ее никто не будет.
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