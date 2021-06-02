Отправлено: - 17:31

Заявление о том, что для перевода области в свой часовой пояс нужна поддержка большинства жителей области, также не выдерживает никакой критики - время априори должно соответствовать природному

"Я не я и хата не моя", - отметила Ольга Ведлер. - Природное время - это стандарт! Такой же, как тот, что 1 м - это 100 см. Но акимат Костанайской области пытается доказать, что 1 м - это 110 см. Это же чушь!

У нас же все наоборот - только акиму Костанайской области неудобно работать в разных часовых поясах со столицей

Представитель аппарата акима Костанайской области Максат МАДЕНОВ коротко добавил, что суд первой инстанции принял правильное решение и его не нужно менять.

Представитель министерства торговли и интеграции Ербол ЖАНЫМБЕТ попросил оставить решение суда первой инстанции без изменений:

Этот вопрос теперь на рассмотрении Администрации президента РК, - резюмировала Ведлер. - И это уже можно считать нашей победой!

Цитата:Должно но не обязаноКитай вон тоже не в своем поясе живёт,многие регионы России такжеСудитесь ещё с ними)И да если большинство ничего решать не имеет право зачем активисты петицию запускали? Петиция же подразумевает под собой выявление большинстваНо что-то затухла она)Цитата:Тогда почему же ведлер не выступает за возврат к правильному времени на 2 часа? (100см) а пытается что-то хитрить и выводить на 1 час (95см) стандарт то один или из несколько в зависимости от того кто просит?)Цитата:И тутБац Цитата:Бац бац Цитата:В итоге получается не только акиму это надо да?)Цитата:Он давно на рассмотрении в АП)Больше скажу он по всей видимости и инициирован АП)Сейчас все будет решатся,нужны ли дополнительные очки к прогрессу для президента от 50% жителей области кто хочет перевода? Или оставит как было и получит поддержку других 50%?)