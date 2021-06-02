Отправлено: - 17:37

гражданин СССР:

Нарушить правила ВАШЕГО сайта очень легко, это ВЫ блокируете сообщения по вашей прихоти, ВЫ считаете себя судьями, последней инстанцией. Блокируете сообщения в которых нет ни оскорблений, ни нецензурной брани. Блокируете просто потому, что ВАМ не понравилось

[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 17:38]

Цитата:Узнаю старого доброго землечка))