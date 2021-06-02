О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы. Читать новость
abaika95: У нас как-то по старинке,если заказал из астыкжана продукты то никуда ехать не надо их тебе на дом привезут и поднимут до квартиры Неудобство какое-то сплошное
Тут есть как минимум несколько приложений, убер итс, постмейтс, граб хаб (волмарт тоже возит вроде). Но если ты хочешь, что бы еду тебе привез человек, то по мимо бензина, ты ему заплатишь за работу. А человеческий труд тут стоит очень дорого. Как в Костанае не получится с наценки курьеру заплатить. Грубо говоря, покупаешь бургер или суши себе, и если с доставкой, то второй бургер или суши заберет доставщик :)
abaika95: тебе на дом привезут и поднимут до квартиры
Тут бывает в загруженный день, курьеры (не компания даже), если берут заказ, то сразу +20 дополнительных долларов получают. Я как то в районе аэропорта себе еды заказывал, мне приложение сказало что заказов много, по этому +10$ за заказ (плюсом, к работе). Ну и чаевые еще от 15% от стоимости заказа (зачастую, редко где меньше) минимум.
maxsaf: Насколько я помню, у обратного осмоса есть один серьезный недостаток - для очистки фильтров нужен пятикратный обьем воды, получится не очень выгодно там где вода по счетчику
Это не недостаток, это принцип работы системы. Само понятие "обратный осмос" заключается как раз в разделении воды на мембране - одна часть в дренаж, чистая вода в накопитель. Соотношение в среднем 1/6. И даже при этом разница в себестоимости литра чистой воды в сравнении с магазинной, в бутылях или в автомате - в разы, именно в пользу собственного фильтра, с учётом всех тарифов. Вы, кстати, в своей фразе даже противоречие заложили: эти автоматы воды в домах подключены к городскому водопроводу, электричеству и канализации. Т.е. есть счётчик воды и электричества, по которым они рассчитываются с ПКСК. При этом продавая воду собственник получает прибыль. Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?
Поставил фильтр Гейзе с 3мя фильтрами.В магазине нахвалили,но результатом крайне не доволен.Увы,в этой области я дилетант.Налет в чайнике присутствует,но более как бы мягкий.Убирается легко. М.б. кто-нибудь даст совет,согласно своего опыта,какой фильтр поставить(частный дом)
Как можно мыть голову в водомате? На моё замечание по этому поводу,подростки ответили что на водомате не написано что голову мыть нельзя. Как можно кидать в водомат шайбы и толкать проволочку что бы потекла халявная вода?Как можно заниматься вандализмом ломать дверца у водоматов? Почему эти вопросы не поднимают в СМИ? А считать чужие деньги по крайней мере некрасиво!
Вам видимо не дали полной информации о существующих способах очистки, в результате вы проголосовали "кошельком". Выше я уже писал - системы обратного осмоса (это максимальная очистка) стартуют от 40-50 тыс.
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Помимо полноправных есть тут, как я заметил, еще и обычные пользователи, так сказать, бесправные Ну это те, комментарии которых появляются через какое-то время и которые часто не видят те, кому их адресуешь)))
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Сергей kst: . кто-нибудь даст совет,согласно своего опыта,какой фильтр поставить(частный дом)
Чтобы вода была лучше, вам нужно поставить после вашего 3-х ступенчатого фильтра мембрану обратного осмоса, ещё один картридж постфильтрации и накопительный бак. Либо купить систему в сборе. Это всё продаётся в магазинах сантехники.
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На сайте именно администрация - последняя инстанция, вы правы. Цитата:
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