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≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41639
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
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Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 12:13
#30
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Цитата:
abaika95:
У нас как-то по старинке,если заказал из астыкжана продукты то никуда ехать не надо их тебе на дом привезут и поднимут до квартиры Неудобство какое-то сплошное


Тут есть как минимум несколько приложений, убер итс, постмейтс, граб хаб (волмарт тоже возит вроде). Но если ты хочешь, что бы еду тебе привез человек, то по мимо бензина, ты ему заплатишь за работу. А человеческий труд тут стоит очень дорого. Как в Костанае не получится с наценки курьеру заплатить. Грубо говоря, покупаешь бургер или суши себе, и если с доставкой, то второй бургер или суши заберет доставщик :)
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:18
#31
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Цитата:
yudjin:
Поэтому там и ожиревших 36 % населения (по данным ВОЗ на 2019 г).

Ну и пофигу, им главное 10 метров до супермаркета дойти, а там уже электро тележка...

Мой вес после того как покатался пол года:



[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 12:21]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:36
#32
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Цитата:
abaika95:
тебе на дом привезут и поднимут до квартиры

Тут бывает в загруженный день, курьеры (не компания даже), если берут заказ, то сразу +20 дополнительных долларов получают. Я как то в районе аэропорта себе еды заказывал, мне приложение сказало что заказов много, по этому +10$ за заказ (плюсом, к работе). Ну и чаевые еще от 15% от стоимости заказа (зачастую, редко где меньше) минимум.

[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 12:37]
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
961
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:37
#33
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Цитата:
maxsaf:
Насколько я помню, у обратного осмоса есть один серьезный недостаток - для очистки фильтров нужен пятикратный обьем воды, получится не очень выгодно там где вода по счетчику

Это не недостаток, это принцип работы системы. Само понятие "обратный осмос" заключается как раз в разделении воды на мембране - одна часть в дренаж, чистая вода в накопитель. Соотношение в среднем 1/6. И даже при этом разница в себестоимости литра чистой воды в сравнении с магазинной, в бутылях или в автомате - в разы, именно в пользу собственного фильтра, с учётом всех тарифов.
Вы, кстати, в своей фразе даже противоречие заложили: эти автоматы воды в домах подключены к городскому водопроводу, электричеству и канализации. Т.е. есть счётчик воды и электричества, по которым они рассчитываются с ПКСК. При этом продавая воду собственник получает прибыль. Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
217
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 13:31
#34
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Фильтр Морион поставил домой за 50-70 тыс и не каких проблем, вода такая же как и Тассай
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
335
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 14:33
#35
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Поставил фильтр Гейзе с 3мя фильтрами.В магазине нахвалили,но результатом крайне не доволен.Увы,в этой области я дилетант.Налет в чайнике присутствует,но более как бы мягкий.Убирается легко.
М.б. кто-нибудь даст совет,согласно своего опыта,какой фильтр поставить(частный дом)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
361
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 15:05
#36
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Как можно мыть голову в водомате? На моё замечание по этому поводу,подростки ответили что на водомате не написано что голову мыть нельзя. Как можно кидать в водомат шайбы и толкать проволочку что бы потекла халявная вода?Как можно заниматься вандализмом ломать дверца у водоматов? Почему эти вопросы не поднимают в СМИ? А считать чужие деньги по крайней мере некрасиво!
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
961
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 15:15
#37
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Цитата:
Сергей kst:
В магазине нахвалили

Вам видимо не дали полной информации о существующих способах очистки, в результате вы проголосовали "кошельком". Выше я уже писал - системы обратного осмоса (это максимальная очистка) стартуют от 40-50 тыс.
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
47
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 15:45
#38
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Цитата:
Артем Марусич:
значит ли то, что есть уважаемые пользователи, что все остальные не уважаемые?

Помимо полноправных есть тут, как я заметил, еще и обычные пользователи, так сказать, бесправные :lol: Ну это те, комментарии которых появляются через какое-то время и которые часто не видят те, кому их адресуешь)))
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
22
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 15:52
#39
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А считать чужие деньги по крайней мере некрасиво!

Я считаю свои
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
224
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:00
#40
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Стать полноправным пользователем может любой пользователь сайта, написавший 30 комментариев и не нарушивший при этом правил сайта.

Нарушить правила ВАШЕГО сайта очень легко, это ВЫ блокируете сообщения по вашей прихоти, ВЫ считаете себя судьями, последней инстанцией. Блокируете сообщения в которых нет ни оскорблений, ни нецензурной брани. Блокируете просто потому, что ВАМ не понравилось
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
224
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 17:11
#41
Комментарий удален модератором.
Профайл
olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1165
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:17
#42
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Цитата:
Сергей kst:
. кто-нибудь даст совет,согласно своего опыта,какой фильтр поставить(частный дом)

Чтобы вода была лучше, вам нужно поставить после вашего 3-х ступенчатого фильтра мембрану обратного осмоса, ещё один картридж постфильтрации и накопительный бак. Либо купить систему в сборе. Это всё продаётся в магазинах сантехники.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
734
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:20
#43
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Цитата:
гражданин СССР:
это ВЫ блокируете сообщения по вашей прихоти, ВЫ считаете себя судьями, последней инстанцией.

На сайте именно администрация - последняя инстанция, вы правы.
Цитата:
гражданин СССР:
Блокируете сообщения в которых нет ни оскорблений, ни нецензурной брани. Блокируете просто потому, что ВАМ не понравилось

Жалобы на модерацию - в личку. Постараюсь объяснить причину удаления, либо соглашусь с вами и восстановлю коммент. Иногда объяснить не получается - в частности, потому что автор комментария не хочет слышать объяснение. Но я пытаюсь это сделать.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
224
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:27
#44
Комментарий проходит проверку.
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