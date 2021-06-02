Отправлено: - 12:13

abaika95:

У нас как-то по старинке,если заказал из астыкжана продукты то никуда ехать не надо их тебе на дом привезут и поднимут до квартиры Неудобство какое-то сплошное

Цитата:Тут есть как минимум несколько приложений, убер итс, постмейтс, граб хаб (волмарт тоже возит вроде). Но если ты хочешь, что бы еду тебе привез человек, то по мимо бензина, ты ему заплатишь за работу. А человеческий труд тут стоит очень дорого. Как в Костанае не получится с наценки курьеру заплатить. Грубо говоря, покупаешь бургер или суши себе, и если с доставкой, то второй бургер или суши заберет доставщик :)