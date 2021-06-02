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≡ На одного заболевшего меньше - О ситуации с КВИ в Костанаской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41638
На одного заболевшего меньше - О ситуации с КВИ в Костанаской области
Отправлено: 02.06.21 - 12:55
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За вторник, 1 июня, в регионе зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 40 заболевших, темп прироста был на 0,1% выше - 0,25%.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2381
Re: На одного заболевшего меньше - О ситуации с КВИ в...
Отправлено: 02.06.21 - 12:55
#1
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Не знаю, как по области, но в городе сегодня закончилась вакцина Спутник-V. Десятки людей, которые должны быть привиты повторно, сегодня были развернуты домой. И это после того, что в конце мая, как писали СМИ, вакцина поступила в область. И куда она подевалась? :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21954
Re: На одного заболевшего меньше - О ситуации с КВИ в...
Отправлено: 02.06.21 - 12:59
#2
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Цитата:
Козлов я:
И куда она подевалась? :-o

Интересный - вопрос... :lol: ;-)
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