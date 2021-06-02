Отправлено: - 12:55

Не знаю, как по области, но в городе сегодня закончилась вакцина Спутник-V. Десятки людей, которые должны быть привиты повторно, сегодня были развернуты домой. И это после того, что в конце мая, как писали СМИ, вакцина поступила в область. И куда она подевалась?