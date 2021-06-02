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≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41638
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
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Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 12:13
#30
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Цитата:
abaika95:
У нас как-то по старинке,если заказал из астыкжана продукты то никуда ехать не надо их тебе на дом привезут и поднимут до квартиры Неудобство какое-то сплошное


Тут есть как минимум несколько приложений, убер итс, постмейтс, граб хаб (волмарт тоже возит вроде). Но если ты хочешь, что бы еду тебе привез человек, то по мимо бензина, ты ему заплатишь за работу. А человеческий труд тут стоит очень дорого. Как в Костанае не получится с наценки курьеру заплатить. Грубо говоря, покупаешь бургер или суши себе, и если с доставкой, то второй бургер или суши заберет доставщик :)
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:18
#31
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Цитата:
yudjin:
Поэтому там и ожиревших 36 % населения (по данным ВОЗ на 2019 г).

Ну и пофигу, им главное 10 метров до супермаркета дойти, а там уже электро тележка...

Мой вес после того как покатался пол года:



[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 12:21]
Профайл
Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
232
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:36
#32
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Цитата:
abaika95:
тебе на дом привезут и поднимут до квартиры

Тут бывает в загруженный день, курьеры (не компания даже), если берут заказ, то сразу +20 дополнительных долларов получают. Я как то в районе аэропорта себе еды заказывал, мне приложение сказало что заказов много, по этому +10$ за заказ (плюсом, к работе). Ну и чаевые еще от 15% от стоимости заказа (зачастую, редко где меньше) минимум.

[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 12:37]
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
960
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 12:37
#33
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Цитата:
maxsaf:
Насколько я помню, у обратного осмоса есть один серьезный недостаток - для очистки фильтров нужен пятикратный обьем воды, получится не очень выгодно там где вода по счетчику

Это не недостаток, это принцип работы системы. Само понятие "обратный осмос" заключается как раз в разделении воды на мембране - одна часть в дренаж, чистая вода в накопитель. Соотношение в среднем 1/6. И даже при этом разница в себестоимости литра чистой воды в сравнении с магазинной, в бутылях или в автомате - в разы, именно в пользу собственного фильтра, с учётом всех тарифов.
Вы, кстати, в своей фразе даже противоречие заложили: эти автоматы воды в домах подключены к городскому водопроводу, электричеству и канализации. Т.е. есть счётчик воды и электричества, по которым они рассчитываются с ПКСК. При этом продавая воду собственник получает прибыль. Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
217
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 13:31
#34
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Фильтр Морион поставил домой за 50-70 тыс и не каких проблем, вода такая же как и Тассай
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
335
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 14:33
#35
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Поставил фильтр Гейзе с 3мя фильтрами.В магазине нахвалили,но результатом крайне не доволен.Увы,в этой области я дилетант.Налет в чайнике присутствует,но более как бы мягкий.Убирается легко.
М.б. кто-нибудь даст совет,согласно своего опыта,какой фильтр поставить(частный дом)
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