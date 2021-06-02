О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы. Читать новость
Артем Марусич: Most people in the United States used waterprovided by public suppliers, but an estimated 42.5 million people in the United States, or 13 percent of the population, provided their own water for domestic use in 2015.
Тут нельзя на данном языке писать Цитата:
Добринцофф: Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"
Не выгодно стало В 80ых и 90ых в США был бум супермаркетов и моллов А сейчас рынок возвращается на круги своя
Добринцофф: Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"
Это потому, что тот же товар в своем магазине будет стоит в два раза дороже. У волмарта есть огромные логистические центры по всей стране. Одна фура заезжает к производителю лимонов и забирает 20 тонн, везет их в такой центр, там (в том числе роботы) распределяют эти лимоны по супермаркетам, загружают в другой трак тонну лимонов и 19 тонн другого добра и завозят прям в магазин.
Если твой магазин не сможет разом принимать 20 тонн товара, а скажем только 1 тонну, то за доставку ты заплатишь в 20 раз больше водителю. И это только логистика. Я к примеру десятки если не сотни раз закупался в волмарте и только 1 раз проходил через кассу с живым человеком (так как покупал акцизную продукцию). Там 1 помощник контролирует штук 10 касс самообслуживания. То есть, на зп продавцов ты тоже потратишь в 10 раз больше. А вот в супермаркетах таргет, там еще часто можно встретить роботов мерчандайзеров, которые контролируют наличие товара на полках. Он соответственно становится супер эффективным на больших площадях.
Чтоб в Америке зародились магазины у дома, нужно чтоб там тротуары появились. Сложно канеш описать как там живут люди, короче, там до соседа может быть миля, хорошо если по полю, а то может быть и через лес...
Людям советующим мне фильтры: с октября 2020 года, водоканал оставил меня без водоснабжения. Извините, купить фильтры, чтобы они лежали - в этом нет никакой экономии. Воду покупаю для питья и готовки. Всю зиму для технических нужд пользовались водой из отопления.
Артем Марусич: Чтоб в Америке зародились магазины у дома, нужно чтоб там тротуары появились. Сложно канеш описать как там живут люди, короче, там до соседа может быть миля, хорошо если по полю, а то может быть и через лес...
Колхоз какой-то А нам тут рассказывают что там цивилизация и шоссе от туалета и до работы А тут магазинов нет,дома друг от друга на милю стоят,проселки,леса непролазные Че не могли все в бетон укатать?
yudjin: как-то не по-людски там у них все... И поговорить даже не с кем)))
Ну, я к примеру языка не знаю, по этому мне с роботами общаться проще чем с американцами. Прям с самого прилета, отсканил грин кард и если робот тебя пропустил, то сразу проходишь в США, а если нет, то разговариваешь с офицером... Потом если есть кредитка, мелкие деньги или специальная карта, то просто зашел в метро и молча поехал, а я когда первый раз прилетел, у меня только сотни были (тогда еще бесконтактные платежи на той станции не брали). И мне, чтоб решить все дела с роботом, пришлось связываться с людьми, которые деньги не разменяли, пришлось покупать какую-то фигню. Короче, от кожаных одни проблемы.
Так и есть. Там тротуаров нет, а шоссе всегда до работы, до бургера, до кофе, до вакцины и банкомата. Все можно сделать не выходя из машины. Если ты уже заказал продукты из волмарта дистанционно, то можешь приехать и загрузить их на специально расположенных рядом со входом парковочных местах, а не топать через всю парковку.
В общем являюсь частым пользователем такой воды. Уже наверно больше 2х лет. Плюсы, вода действительно чистая. Специально брали воду из под крана, воду в упаковке, потипу Тасая или Арасан, и вот воду из такого устройства. Бутилированная вода чище, но она через чур чистая, не знаю хорошо это или плохо, если пить такую воду ПОСТОЯННО. Вода из этого водомата не такая чистая как тасай, но она и этим лучще. И да, за 2 года в чайнике НИ ОДНОГО намека на накипь. Вот прям идеальный. Теперь о минусах. Не понятно по какой системе меняется фильтр. И меняется ли он вообще? Ведь в целях экономии можно просто прийти, переставить дату на экране водомата и вуаля, экономия на лицо Пару тройку раз было, что монета застревает либо проходит через отверстие но не считается. В случае застревания в ход идут разные палочки и подручные средства, хотя это как бы и запрещено. Во втором случае даже не знаю, кэшбек для владельца. И не везде рядом с водоматом стоят полки. Приходится ставить бутыли или втупую прям на водомат или на землю и потом дома протирать бутыль Зелень на решетке внизу это почти нормальное явление, постоянно это наблюдаю. Ну еще из минусов, на некоторых таких водоматах экраны на столько убиты что иногда даже не видно цифр, либо видно их только под определенным углом или в темноте. Ну и вандализм, куда ж без него. Часто вижу поломанные полки или следы удара по корпусу водомата. Цена кстати у них как-то сильно резко выросла год назад, была 10 тг за 1 л потом раз и сразу 20 тг, как бы +100% к цене за раз, это многовато..
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать