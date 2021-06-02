Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...

Отправлено: - 12:12

В общем являюсь частым пользователем такой воды. Уже наверно больше 2х лет.

Плюсы, вода действительно чистая. Специально брали воду из под крана, воду в упаковке, потипу Тасая или Арасан, и вот воду из такого устройства. Бутилированная вода чище, но она через чур чистая, не знаю хорошо это или плохо, если пить такую воду ПОСТОЯННО.

Вода из этого водомата не такая чистая как тасай, но она и этим лучще. И да, за 2 года в чайнике НИ ОДНОГО намека на накипь. Вот прям идеальный.

Теперь о минусах.

Не понятно по какой системе меняется фильтр. И меняется ли он вообще? Ведь в целях экономии можно просто прийти, переставить дату на экране водомата и вуаля, экономия на лицо

Пару тройку раз было, что монета застревает либо проходит через отверстие но не считается. В случае застревания в ход идут разные палочки и подручные средства, хотя это как бы и запрещено. Во втором случае даже не знаю, кэшбек для владельца. И не везде рядом с водоматом стоят полки. Приходится ставить бутыли или втупую прям на водомат или на землю и потом дома протирать бутыль

Зелень на решетке внизу это почти нормальное явление, постоянно это наблюдаю.

Ну еще из минусов, на некоторых таких водоматах экраны на столько убиты что иногда даже не видно цифр, либо видно их только под определенным углом или в темноте.

Ну и вандализм, куда ж без него. Часто вижу поломанные полки или следы удара по корпусу водомата.

Цена кстати у них как-то сильно резко выросла год назад, была 10 тг за 1 л потом раз и сразу 20 тг, как бы +100% к цене за раз, это многовато..