Отправлено: - 10:58

Coopidon:

Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.

peshexod:

Что так и сказал? Оговорился?

peshexod:

Чиновники считают бюджет своим карманом?

Tenkisch:

Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!

Цитата:А ещё КамАЗы будут и трактора белорусские!Союз не мог чето подвести сюда автосбор приходилось закупать у союзных республик) странно правда?Цитата:А что он должен был сказать? Подвели же типо к празднику 1 июня Цитата:А когда было по другому?Цитата:И колбаса везде была с мороженным из молока единорога