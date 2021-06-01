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≡ 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41637
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
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Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ руководителям районных отделов образования. Еще один ПАЗ доставят отдельно.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1184
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
#1
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Уау!
Пришёл день!
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
Скоро наверное четырки и десятки начнут!
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1184
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:05
#2
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Цитата:
Кроме того мы уже все школы обеспечили теплыми туалетами, 

Какая ещё одна хорошая новость.
Теперь, если в классе холодно, можно в туалете греться...
:oops:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3914
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 22:11
#3
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Цитата:
Сегодня мы дарим для 15 районов 17 автобусов

Что так и сказал?
Оговорился?
Цитата:
из областного бюджета выделили 235 млн тенге на приобретение 18 единиц техники

Чиновники считают бюджет своим карманом?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
56
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 02.06.21 - 00:32
#4
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Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов.
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
334
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 02.06.21 - 10:24
#5
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Цитата:
Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
Источник:
Красиво рисуется)

Tenkisch:
Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов. Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

Абсолютно ВЕРНО!Это тяжелое время в памяти-как на ладоне.

[Исправлено: Сергей kst, 02.06.2021 - 10:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8116
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 02.06.21 - 10:58
#6
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Цитата:
Coopidon:
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.

А ещё КамАЗы будут и трактора белорусские!
Союз не мог чето подвести сюда автосбор приходилось закупать у союзных республик) странно правда?Цитата:
peshexod:
Что так и сказал? Оговорился?

А что он должен был сказать? Подвели же типо к празднику 1 июня Цитата:
peshexod:
Чиновники считают бюджет своим карманом?

А когда было по другому?Цитата:
Tenkisch:
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!

И колбаса везде была с мороженным из молока единорога
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10461
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 02.06.21 - 11:13
#7
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Цитата:
abaika95:
И колбаса везде была с мороженным из молока единорога

Сегодня посмотрел последний выпуск "60 минут", там все Путин с Лукашенко что-то обсуждают. Несколько раз повторили Советский Союз 2.0 (ниче не понятно, но так интересно) :lol:
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