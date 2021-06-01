Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41637
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ руководителям районных отделов образования. Еще один ПАЗ доставят отдельно.
Читать новость
Читать новость
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
Уау!
Пришёл день!
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
Скоро наверное четырки и десятки начнут!
Пришёл день!
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
Скоро наверное четырки и десятки начнут!
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:05
Цитата:
Какая ещё одна хорошая новость.
Теперь, если в классе холодно, можно в туалете греться...
Кроме того мы уже все школы обеспечили теплыми туалетами,
Какая ещё одна хорошая новость.
Теперь, если в классе холодно, можно в туалете греться...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3914
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 22:11
Цитата:
Что так и сказал?
Оговорился?
Цитата:
Чиновники считают бюджет своим карманом?
Сегодня мы дарим для 15 районов 17 автобусов
Что так и сказал?
Оговорился?
Цитата:
из областного бюджета выделили 235 млн тенге на приобретение 18 единиц техники
Чиновники считают бюджет своим карманом?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 56
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 02.06.21 - 00:32
Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов.
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 334
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 02.06.21 - 10:24
Цитата:
Абсолютно ВЕРНО!Это тяжелое время в памяти-как на ладоне.
[Исправлено: Сергей kst, 02.06.2021 - 10:25]
Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
Источник:
Красиво рисуется)
Tenkisch:
Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов. Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Источник:
Красиво рисуется)
Tenkisch:
Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов. Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ! И школы были подключены к центральному отоплению. Зачем так ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ? Я прекрасно помню середину и конец 90-х когда в связи с тяжелым экономическим положением, закрыли эти самые котельные, и начали ПРИСТРАИВАТЬ И ЗАНОСИТЬ ИХ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ! ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Абсолютно ВЕРНО!Это тяжелое время в памяти-как на ладоне.
[Исправлено: Сергей kst, 02.06.2021 - 10:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8116
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 02.06.21 - 10:58
Цитата:
А ещё КамАЗы будут и трактора белорусские!
Союз не мог чето подвести сюда автосбор приходилось закупать у союзных республик) странно правда?Цитата:
А что он должен был сказать? Подвели же типо к празднику 1 июня Цитата:
А когда было по другому?Цитата:
И колбаса везде была с мороженным из молока единорога
Coopidon:
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
А ещё КамАЗы будут и трактора белорусские!
Союз не мог чето подвести сюда автосбор приходилось закупать у союзных республик) странно правда?Цитата:
peshexod:
Что так и сказал? Оговорился?
Что так и сказал? Оговорился?
А что он должен был сказать? Подвели же типо к празднику 1 июня Цитата:
peshexod:
Чиновники считают бюджет своим карманом?
Чиновники считают бюджет своим карманом?
А когда было по другому?Цитата:
Tenkisch:
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!
Ну это совсем не так было! Все совхозы имели центральное отопление при СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!
И колбаса везде была с мороженным из молока единорога
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10461
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 02.06.21 - 11:13
Цитата:
Сегодня посмотрел последний выпуск "60 минут", там все Путин с Лукашенко что-то обсуждают. Несколько раз повторили Советский Союз 2.0 (ниче не понятно, но так интересно)
abaika95:
И колбаса везде была с мороженным из молока единорога
И колбаса везде была с мороженным из молока единорога
Сегодня посмотрел последний выпуск "60 минут", там все Путин с Лукашенко что-то обсуждают. Несколько раз повторили Советский Союз 2.0 (ниче не понятно, но так интересно)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать