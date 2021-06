Отправлено: - 10:49

Артем Марусич:

Most people in the United States used waterprovided by public suppliers, but an estimated 42.5 million people in the United States, or 13 percent of the population, provided their own water for domestic use in 2015.

Добринцофф:

Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"

Цитата:Тут нельзя на данном языке писатьЦитата:Не выгодно сталоВ 80ых и 90ых в США был бум супермаркетов и молловА сейчас рынок возвращается на круги своя