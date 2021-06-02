Отправлено: - 11:03

Добринцофф:

Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"

Цитата:Это потому, что тот же товар в своем магазине будет стоит в два раза дороже. У волмарта есть огромные логистические центры по всей стране. Одна фура заезжает к производителю лимонов и забирает 20 тонн, везет их в такой центр, там (в том числе роботы) распределяют эти лимоны по супермаркетам, загружают в другой трак тонну лимонов и 19 тонн другого добра и завозят прям в магазин.Если твой магазин не сможет разом принимать 20 тонн товара, а скажем только 1 тонну, то за доставку ты заплатишь в 20 раз больше водителю. И это только логистика. Я к примеру десятки если не сотни раз закупался в волмарте и только 1 раз проходил через кассу с живым человеком (так как покупал акцизную продукцию). Там 1 помощник контролирует штук 10 касс самообслуживания. То есть, на зп продавцов ты тоже потратишь в 10 раз больше. А вот в супермаркетах таргет, там еще часто можно встретить роботов мерчандайзеров, которые контролируют наличие товара на полках. Он соответственно становится супер эффективным на больших площадях.