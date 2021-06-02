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О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41637
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Я думаю, если бы в развитой стране на подобном аппарате заметили тину, то человек бы минимум обанкротился и уж точно лишился бы права заниматься подобной и схожей деятельностью.
У нас тут чувак в кофе клиентам плюнул, ему 18 лет попросили.
У нас тут чувак в кофе клиентам плюнул, ему 18 лет попросили.
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:04
Цитата:
Добрый день.
Артём, когда будем читать новые американские зарисовки?
Прошлые пошли на "Ура!", я думаю.
Артем Марусич:
У нас тут чувак
У нас тут чувак
Добрый день.
Артём, когда будем читать новые американские зарисовки?
Прошлые пошли на "Ура!", я думаю.
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:05
P.S. А сам бизнес хороший, говорят прям спасает мир от пластика, в США такие автомате в каждом волмарте (наверное и в других супермаркетах таже).
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:07
Цитата:
Добрый вечер!
Сегодня только отправил, если примут, то 10-го.
yudjin:
Добрый день. Артём, когда будем читать новые американские зарисовки? Прошлые пошли на "Ура!", я думаю.
Добрый день. Артём, когда будем читать новые американские зарисовки? Прошлые пошли на "Ура!", я думаю.
Добрый вечер!
Сегодня только отправил, если примут, то 10-го.
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:12
А как стать не полноправным, а уважаемым пользователем? И значит ли то, что есть уважаемые пользователи, что все остальные не уважаемые?
Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:21
Цитата:
Ну вот оказывается в США то же воду на разлив продают,а нам тут писали что в Нью-Йорке чистейшая вода из под крана бежит.
Артем Марусич:
P.S. А сам бизнес хороший, говорят прям спасает мир от пластика, в США такие автомате в каждом волмарте (наверное и в других супермаркетах таже).
P.S. А сам бизнес хороший, говорят прям спасает мир от пластика, в США такие автомате в каждом волмарте (наверное и в других супермаркетах таже).
Ну вот оказывается в США то же воду на разлив продают,а нам тут писали что в Нью-Йорке чистейшая вода из под крана бежит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 959
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:25
Цитата:
Итого 42 тыс. в год, плюс сомнительное "удовольствие" таскать эти баклахи? Если уж автор в курсе, что
Цитата:
значит надо развивать кругозор. От 45-50 тыс. стартуют цены на бытовые системы обратного осмоса, это как раз такой способ очистки, который применяется в уличных автоматах (и в бутылях кстати тоже). Т.е. достаточно установить у себя такую систему, своевременно её обслуживать и никому не придётся претензии предъявлять. Ну а об удобстве использования говорить наверное нет смысла, и так понятно - открыть кран на кухне и получить идеальную воду куда приятнее и комфортнее, чем ходить куда-то с тарой, таскать на этажи, да ещё и на тину смотреть
Я приношу в этот водомат каждый месяц 3 500 тенге
Итого 42 тыс. в год, плюс сомнительное "удовольствие" таскать эти баклахи? Если уж автор в курсе, что
Цитата:
время другое
значит надо развивать кругозор. От 45-50 тыс. стартуют цены на бытовые системы обратного осмоса, это как раз такой способ очистки, который применяется в уличных автоматах (и в бутылях кстати тоже). Т.е. достаточно установить у себя такую систему, своевременно её обслуживать и никому не придётся претензии предъявлять. Ну а об удобстве использования говорить наверное нет смысла, и так понятно - открыть кран на кухне и получить идеальную воду куда приятнее и комфортнее, чем ходить куда-то с тарой, таскать на этажи, да ещё и на тину смотреть
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:31
Цитата:
В Нью-Йорке чистейшая и таких аппаратов я там не видал. Дело в том, что в остальной Америке люди живут не в городах, в нашем понимании, зачастую один супермаркет на несколько населенных пунктов (городов по ихнему). К примеру вокруг магазина города на 5, 7 и 10 тысяч человек. Я не знаю наверняка, есть ли у них централизованное водоснабжение, но судя по их покупкам, очевидно, что многие пьют только покупную в супермаркетах воду, так как вода продается огромными брикетами и невсегда можно купить по одной бутылке.
Добринцофф:
Ну вот оказывается в США то же воду на разлив продают,а нам тут писали что в Нью-Йорке чистейшая вода из под крана бежит.
Ну вот оказывается в США то же воду на разлив продают,а нам тут писали что в Нью-Йорке чистейшая вода из под крана бежит.
В Нью-Йорке чистейшая и таких аппаратов я там не видал. Дело в том, что в остальной Америке люди живут не в городах, в нашем понимании, зачастую один супермаркет на несколько населенных пунктов (городов по ихнему). К примеру вокруг магазина города на 5, 7 и 10 тысяч человек. Я не знаю наверняка, есть ли у них централизованное водоснабжение, но судя по их покупкам, очевидно, что многие пьют только покупную в супермаркетах воду, так как вода продается огромными брикетами и невсегда можно купить по одной бутылке.
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:41
Цитата:
Будем ждать)
Цитата:
Никогда не заморачивался по поводу статуса, как тут некоторые, но мне кажется так давно существует.
Артем Марусич:
егодня только отправил, если примут, то 10-го.
егодня только отправил, если примут, то 10-го.
Будем ждать)
Цитата:
Артем Марусич:
Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
Никогда не заморачивался по поводу статуса, как тут некоторые, но мне кажется так давно существует.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 733
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:42
Цитата:
Артём, привет. Раз уж речь зашла здесь - статью получил, спасибо. Планируем на следующий номер.
Теперь по сути - ранжирование пользователей у нас уже много лет и я думал, что ты-то в курсе этого момента. И это, на мой взгляд, совсем не дискриминация. Максимум - цветовая дифференциация штанов)
Стать полноправным пользователем может любой пользователь сайта, написавший 30 комментариев и не нарушивший при этом правил сайта.
А статус "уважаемого" редакция выдает тем пользователям сайта, кто, на наш взгляд, заслуживает доверия. То есть, этот пользователь берет на себя дополнительную ответственность - редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах. Так что это скорее не прерогатива, а обязанность.
Ну и, конечно, пользователь с ником Артем Марусич заслуживает нашего доверия.
И да - вполне возможно, что другие читатели тоже захотят взять на себя дополнительную ответственность. Пишите в личку, обсудим.
Артем Марусич:
А как стать не полноправным, а уважаемым пользователем? И значит ли то, что есть уважаемые пользователи, что все остальные не уважаемые? Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
А как стать не полноправным, а уважаемым пользователем? И значит ли то, что есть уважаемые пользователи, что все остальные не уважаемые? Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?
Артём, привет. Раз уж речь зашла здесь - статью получил, спасибо. Планируем на следующий номер.
Теперь по сути - ранжирование пользователей у нас уже много лет и я думал, что ты-то в курсе этого момента. И это, на мой взгляд, совсем не дискриминация. Максимум - цветовая дифференциация штанов)
Стать полноправным пользователем может любой пользователь сайта, написавший 30 комментариев и не нарушивший при этом правил сайта.
А статус "уважаемого" редакция выдает тем пользователям сайта, кто, на наш взгляд, заслуживает доверия. То есть, этот пользователь берет на себя дополнительную ответственность - редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах. Так что это скорее не прерогатива, а обязанность.
Ну и, конечно, пользователь с ником Артем Марусич заслуживает нашего доверия.
И да - вполне возможно, что другие читатели тоже захотят взять на себя дополнительную ответственность. Пишите в личку, обсудим.
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:43
Более того, за пределами больших городов (а это пол страны) у них еще и централизованного отопления нет. В теплых штатах греются персональными кандерами, в холодных - персональными катлами. Не удивлюсь если у многих свои скважины, так как дома зачастую стоят очень редко. Скорее я даже уверен, что на такие расстояния кидать трубы прям тупо.
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:44
Цитата:
Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет?
В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"
Цитата:
Артем Марусич:
зачастую один супермаркет на несколько населенных пунктов (городов по ихнему).
зачастую один супермаркет на несколько населенных пунктов (городов по ихнему).
Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет?
В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"
Цитата:
Артем Марусич:
Я не знаю наверняка, есть ли у них централизованное водоснабжение
Я не знаю наверняка, есть ли у них централизованное водоснабжение
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 10:47
Most people in the United States used waterprovided by public suppliers, but an estimated 42.5 million people in the United States, or 13 percent of the population, provided their own water for domestic use in 2015.
Большинство людей в Соединенных Штатах использовали воду, предоставляемую государственными поставщиками, но, по оценкам, 42,5 миллиона человек в Соединенных Штатах, или 13 процентов населения, предоставили свою воду для бытовых нужд в 2015 году.
[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 11:07]
Большинство людей в Соединенных Штатах использовали воду, предоставляемую государственными поставщиками, но, по оценкам, 42,5 миллиона человек в Соединенных Штатах, или 13 процентов населения, предоставили свою воду для бытовых нужд в 2015 году.
[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 11:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8116
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:47
Цитата:
Потомучто так дела и решаются сейчас
Особенно через СМИ
Мусорные компании так заказывают правдоборцев-экологов или журналистов
чтобы они топили их конкурентов,тут тоже человек вполне справедливо не понял наезда на ровном месте
Цитата:
Некачественная услуга всегда будет в тренде пока она соответствует низкой цене
Если услуга дорогая и при этом ещё и плохая то рынок автоматически сам,без статей и наездов перестанет брать эту услугу
Очень интересно кстати что стало с рестораном сулугуни? Народ по всей видимости не оценил грузинскую кухню,упали ли доходы у ресторана? Или они прислушались к критике?
Перетест бы нужон для объективности
Почему, когда я отмечаю то, что не соответствует качеству, меня нужно подозревать в работе на «врагов»?
Потомучто так дела и решаются сейчас
Особенно через СМИ
Мусорные компании так заказывают правдоборцев-экологов или журналистов
чтобы они топили их конкурентов,тут тоже человек вполне справедливо не понял наезда на ровном месте
Цитата:
время другое, некачественная услуга больше не в тренде. Рынок.
Некачественная услуга всегда будет в тренде пока она соответствует низкой цене
Если услуга дорогая и при этом ещё и плохая то рынок автоматически сам,без статей и наездов перестанет брать эту услугу
Очень интересно кстати что стало с рестораном сулугуни? Народ по всей видимости не оценил грузинскую кухню,упали ли доходы у ресторана? Или они прислушались к критике?
Перетест бы нужон для объективности
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