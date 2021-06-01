Отправлено: - 23:29

abaika95:

Тебе это интересно?) Тааааак вот откуда у тебя такое типо неприятие всего местного

abaika95:

Тебе просто в штанах у батыров рыться хочется А показать напрямую это стыдно) вот и приходится мимикрировать под отрицание Бывает и такое конечно)

abaika95:

Мы же не эти там либеройды! Мы же проверяем что распрстроняем да

abaika95:

Ну вот ещё улицы подъехали на переименование!

abaika95:

Кгбшник родом с нашей областиЦи

abaika95:

Выше стих прочти Прекрасно же? Жалко что его всякие Петренки приписывают себе!

Цитата:Мне интересно. Чего, знание что ты предок Чингисхана или предок древних Укров, тебе ума добавляет? (Ты определись, кто ты!? А то как та аблизянка) Или что оно тебе добавляет?Цитата:Золотой ершик для унитаза, это конечно- иное. Тут-штаны, здесь- отхожие место. Но ты не путай!Цитата:Да. Про золотой ершик для унитаза.Цитата:Что и требовалось.А карту гугла не судьба посмотреть?Ономаст диванный....Цитата:Наверняка подвиг секретный совершил. Или спас кого.Цитата:Так ит почти, АльФараби.Жаль что Аль-Фараби -не казах. А так то все отлично!Но мое мнение может не совападать с мнением редакции