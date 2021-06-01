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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41636
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
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Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:01
#15
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Цитата:
таноми52:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении

Да не за что ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21953
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:04
#16
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Цитата:
Сергей kst:
У него мама вроде казашка)

А из какого - Жуза?... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8113
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:33
#17
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Специалисты Есеноведы нашли до сегодняшнего для неизвестный сборник стихов написанный поэтом во время поездки в Оренбуржье и Среднюю Азию в 1921 году
Сборник и документальные детали поездки обнаружены в спецхране ФСБ РФ т.к в поездке С.А Есенина сопровождал сотрудник ОГПУ Я. Блюмкин
В частности стало известно что кроме посещения Оренбурга поэт посетил ещё и Южный Урал и город Кустанай про который в итоге написал стихотворение

Есть на свете в степи рай…

Есть на свете в степи рай,
Люди в нем живут без страха.
Это город – Кустанай,
Город солнца и Аллаха,
Машаллах! Иншаллах! Маазаллах!
Всем народам, в общем, дан,
Этот милый сердцу край…
Приезжайте в Казахстан,
Чтоб увидеть земной рай,
Степной город Кустанай!
Долго будет потом сниться,
Путник, коль пришел – то знай.
Кустанай – степи столица!

Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!

[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:40]

[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:41]
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
85
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:52
#18
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Цитата:
abaika95:
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!

Поддерживаю.
Никогда не нравился Маяковский.
Есенин таки да, и ВЧКушке будет приятно,он же из под Рязани
А там.. ;-)

[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:30]

[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:31]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2400
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:02
#19
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Цитата:
abaika95:
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам И вам как и мне


А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2122
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:15
#20
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Цитата:
Нурбанчик:
В далёкой степи Уголок создан райский, Лучшие люди Стремятся туда.

Ничего что новость об обнаружении стиха на сайте опубликована 1 апреля? Да стиль явный кустанайского журналиста и поэта Евгения Алексеева.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2122
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:18
#21
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Цитата:
abaika95:
Есть на свете в степи рай… Есть на свете в степи рай, Люди в нем живут без страха. Это город – Кустанай, Город солнца и Аллаха,

С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8113
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 14:44
#22
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Цитата:
юля елиссева:
С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?

С тех же, с которых Алексеев стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай)Цитата:
таноми52:
А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят

Так как раз, таки стоят
В процессе гуглегия и выяснилось что стишок которым вы тут с нурбанчиком упиваетесь обычная 1 апрельская шутка
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2122
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 14:52
#23
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Цитата:
abaika95:
стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай

Раз пошла такая свадьба, скопипастю сюда стихотворение Абу Насыра Аль-Фараби о Кустанае:

Кустанай родимый край,Ты не просто хлебный рай,
Где бы я не находился,Я горжусь тобою знай!
Здесь я научился жить,Долгом чести дорожить.
Закалил меня как сталь,Мой любимый Кустанай.
Здесь кругом одни красоты,Я не только о природе.
В Казахстане всем известно,Где завидные невесты.
Творческих людей хватает,КВН тут развивают.
Стихи пишут и рисуют,Кто поёт, а кто танцует.
Во всём мире это знают,Бокс с борьбой тут процветают.
Чемпионы, олимпийцы.В Сосняке как за границей.
Я горжусь, что здесь родился!
Кустанай — моя столица!Ни Париж, ни даже Ницца,
Не заставят так гордится. Ведь как только здесь родился,
В кустанайца превратился.Это значит мы по крови
Будем с ним родны во век. Кустанай не просто город,
Кустанай не просто место,Кустанай — Моя отчизна!
Он живой как человек!

[Исправлено: юля елиссева, 01.06.2021 - 14:53]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1377
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 15:36
#24
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Хорошая статья. Тоже часто задумываюсь о том, как в последнее время происходит культурный разрыв в обществе. Получается, что раньше, когда все читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, слушали одни и те же песни, то были как бы на одной волне.

Существовали своеобразные реперные узлы, вокруг которых строилось общение с окружающими людьми. Одной фразой из книги или фильма можно было объяснить то, на что потребовалось бы куча слов и времени. Точно так же легко можно было вычислить чужака, который был не в теме общего контента.

Сейчас эта общность теряется. Возможно, происходит перенасыщение информацией, отсутствие цензуры и редактуры, самиздат и прочие ктовочтогоразды. В этом потоке все труднее найти единомышленника, понимающего суть сказанного с полуслова, о чем бы не шла речь. Тем более, что сейчас стараются повычеркивать все, что связано с СССР, поэтому и происходит такой резкий разрыв между поколениями.

Понятно, что всегда будут отцы и дети, конфликт поколений, разный уровень развития общества и т.д. Но всё-таки какие-то общие точки должны оставаться, хотя бы для того, чтобы легче было ловить иностранных шпионов.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1184
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 20:21
#25
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Цитата:
Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?

Автору невдомек, что то что доставал Маяковский, уже здесь мало кому интересно. Сейчас больше интересен вопрос - что доставал из широких штанин, например, Кобланды-батыр. Или сколько зубов было у лошади Чингисхана...
8-)
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?

Началось...
А что должен иметь отношение?
Или Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов!? Они тоже были обязаны, по вашему!?
Кстати, Арстанбеков, он кто? Какое отношение имеет? Или Жастар?
;-)
Цитата:
abaika95:
Ну так-то споры идут между тюркским и персидским происхождением Фараби,арабов там вообще нет

И кто победил в споре? Сирийцы или афганцы?
Или на пополам поделили, чтоб без обид?
И всеж таки. Он какое имеет отношение к Кустанаю?
;-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8113
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 21:26
#26
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Цитата:
Coopidon:
Сейчас больше интересен вопрос - что доставал из широких штанин, например, Кобланды-батыр

Тебе это интересно?) Тааааак вот откуда у тебя такое типо неприятие всего местного
Тебе просто в штанах у батыров рыться хочется
А показать напрямую это стыдно) вот и приходится мимикрировать под отрицание
Бывает и такое конечно)
Цитата:
Coopidon:
Или сколько зубов было у лошади Чингисхана...

Не рефлексируем а распространяем утку которую в начале 2000ых запустили журналисты против ЕНТ)
Мы же не эти там либеройды! Мы же проверяем что распрстроняем да погрумха?)Цитата:
Coopidon:
А что должен иметь отношение? Или Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов!? Они тоже были обязаны, по вашему!?

Ну вот ещё улицы подъехали на переименование!
Цитата:
Coopidon:
Кстати, Арстанбеков, он кто? Какое отношение имеет?

Кгбшник родом с нашей областиЦитата:
Coopidon:
Он какое имеет отношение к Кустанаю?

Выше стих прочти
Прекрасно же?
Жалко что его всякие Петренки приписывают себе!
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1184
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 23:29
#27
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Цитата:
abaika95:
Тебе это интересно?) Тааааак вот откуда у тебя такое типо неприятие всего местного

Мне интересно. Чего, знание что ты предок Чингисхана или предок древних Укров, тебе ума добавляет? (Ты определись, кто ты!? А то как та аблизянка) Или что оно тебе добавляет?
:oops:
Цитата:
abaika95:
Тебе просто в штанах у батыров рыться хочется А показать напрямую это стыдно) вот и приходится мимикрировать под отрицание Бывает и такое конечно)

Золотой ершик для унитаза, это конечно- иное. Тут-штаны, здесь- отхожие место. Но ты не путай!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Мы же не эти там либеройды! Мы же проверяем что распрстроняем да

Да. Про золотой ершик для унитаза.
Цитата:
abaika95:
Ну вот ещё улицы подъехали на переименование!

Что и требовалось.
А карту гугла не судьба посмотреть?
Ономаст диванный....
Цитата:
abaika95:
Кгбшник родом с нашей областиЦи

Наверняка подвиг секретный совершил. Или спас кого.
:-o
Цитата:
abaika95:
Выше стих прочти Прекрасно же? Жалко что его всякие Петренки приписывают себе!

Так ит почти, Аль:-) Фараби.
Жаль что Аль-Фараби -не казах. А так то все отлично!
;-)
Но мое мнение может не совападать с мнением редакции
:lol: :lol: :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7924
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 02.06.21 - 00:52
#28
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Цитата:
И не удивительно, что практически никто без подсказки на этот вопрос не ответил.

Источник:

Конечно не удивительно,почему нынешняя молодёжь должна знать кто такой Маяковский?
Меня то же в школе застявляли учить стихи Маяковского и я не одного не помню,а вот В.Цоя не заставляли ,а многие песни я знаю наизусть.
У каждого времени свои герои.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10460
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 02.06.21 - 01:49
#29
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Цитата:
Добринцофф:
У каждого времени свои герои.

А что делать с нынешними героями? Наверняка дети многих из вас знают такие строчки:

"Брюликам не важно сколько ты на них сосала
Ведь сосать - это талант".

Я пишу это не потому что берега попутал, а чтобы привлечь внимание к проблеме. По другому никак - нужна провокация.
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