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≡ Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной ссоры, спасли полицейские в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41636
Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной ссоры, спасли полицейские в Рудном
Отправлено: 01.06.21 - 15:05
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Когда женщина пришла в себя, она поблагодарила своего спасителя. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
360
Re: Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной...
Отправлено: 01.06.21 - 15:05
#1
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Оперативно сработали! Молодцы!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1184
Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной ссоры, спасли полицейские в Рудном
Отправлено: 01.06.21 - 22:34
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Оперативно сработали! Молодцы!

Дак это чтоле вас спасали?
Как неожиданно!
Я....удивлён...
:-o

[Исправлено: Coopidon, 01.06.2021 - 22:35]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21953
Re: Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной...
Отправлено: 01.06.21 - 23:36
#3
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Цитата:
Coopidon:
Я....удивлён...

В жизни, всегда, есть
место - подвигам... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4673
Re: Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной...
Отправлено: 02.06.21 - 02:43
#4
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Хотя бы на фото сессию снимайте маски, одни глазенки, так народ и не узнает своих героев. Я вот что подумал, очень странно именно полисменов натянуто пишут про них хорошо. А то что соседский парниш снял кошку с дерева на уровне пятого этажа или вытащили на реке утопающего, что-то таких новостей не пишут
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