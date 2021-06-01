Re: Женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста из-за семейной...

Отправлено: - 02:43

Хотя бы на фото сессию снимайте маски, одни глазенки, так народ и не узнает своих героев. Я вот что подумал, очень странно именно полисменов натянуто пишут про них хорошо. А то что соседский парниш снял кошку с дерева на уровне пятого этажа или вытащили на реке утопающего, что-то таких новостей не пишут