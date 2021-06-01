Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен. Читать новость
Специалисты Есеноведы нашли до сегодняшнего для неизвестный сборник стихов написанный поэтом во время поездки в Оренбуржье и Среднюю Азию в 1921 году Сборник и документальные детали поездки обнаружены в спецхране ФСБ РФ т.к в поездке С.А Есенина сопровождал сотрудник ОГПУ Я. Блюмкин В частности стало известно что кроме посещения Оренбурга поэт посетил ещё и Южный Урал и город Кустанай про который в итоге написал стихотворение
Есть на свете в степи рай…
Есть на свете в степи рай, Люди в нем живут без страха. Это город – Кустанай, Город солнца и Аллаха, Машаллах! Иншаллах! Маазаллах! Всем народам, в общем, дан, Этот милый сердцу край… Приезжайте в Казахстан, Чтоб увидеть земной рай, Степной город Кустанай! Долго будет потом сниться, Путник, коль пришел – то знай. Кустанай – степи столица!
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!
abaika95: стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай
Раз пошла такая свадьба, скопипастю сюда стихотворение Абу Насыра Аль-Фараби о Кустанае:
Кустанай родимый край,Ты не просто хлебный рай, Где бы я не находился,Я горжусь тобою знай! Здесь я научился жить,Долгом чести дорожить. Закалил меня как сталь,Мой любимый Кустанай. Здесь кругом одни красоты,Я не только о природе. В Казахстане всем известно,Где завидные невесты. Творческих людей хватает,КВН тут развивают. Стихи пишут и рисуют,Кто поёт, а кто танцует. Во всём мире это знают,Бокс с борьбой тут процветают. Чемпионы, олимпийцы.В Сосняке как за границей. Я горжусь, что здесь родился! Кустанай — моя столица!Ни Париж, ни даже Ницца, Не заставят так гордится. Ведь как только здесь родился, В кустанайца превратился.Это значит мы по крови Будем с ним родны во век. Кустанай не просто город, Кустанай не просто место,Кустанай — Моя отчизна! Он живой как человек!
Хорошая статья. Тоже часто задумываюсь о том, как в последнее время происходит культурный разрыв в обществе. Получается, что раньше, когда все читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, слушали одни и те же песни, то были как бы на одной волне.
Существовали своеобразные реперные узлы, вокруг которых строилось общение с окружающими людьми. Одной фразой из книги или фильма можно было объяснить то, на что потребовалось бы куча слов и времени. Точно так же легко можно было вычислить чужака, который был не в теме общего контента.
Сейчас эта общность теряется. Возможно, происходит перенасыщение информацией, отсутствие цензуры и редактуры, самиздат и прочие ктовочтогоразды. В этом потоке все труднее найти единомышленника, понимающего суть сказанного с полуслова, о чем бы не шла речь. Тем более, что сейчас стараются повычеркивать все, что связано с СССР, поэтому и происходит такой резкий разрыв между поколениями.
Понятно, что всегда будут отцы и дети, конфликт поколений, разный уровень развития общества и т.д. Но всё-таки какие-то общие точки должны оставаться, хотя бы для того, чтобы легче было ловить иностранных шпионов.
Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Автору невдомек, что то что доставал Маяковский, уже здесь мало кому интересно. Сейчас больше интересен вопрос - что доставал из широких штанин, например, Кобланды-батыр. Или сколько зубов было у лошади Чингисхана...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции... Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Началось... А что должен иметь отношение? Или Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов!? Они тоже были обязаны, по вашему!? Кстати, Арстанбеков, он кто? Какое отношение имеет? Или Жастар?
Цитата:
abaika95: Ну так-то споры идут между тюркским и персидским происхождением Фараби,арабов там вообще нет
И кто победил в споре? Сирийцы или афганцы? Или на пополам поделили, чтоб без обид? И всеж таки. Он какое имеет отношение к Кустанаю?
Coopidon: Сейчас больше интересен вопрос - что доставал из широких штанин, например, Кобланды-батыр
Тебе это интересно?) Тааааак вот откуда у тебя такое типо неприятие всего местного Тебе просто в штанах у батыров рыться хочется А показать напрямую это стыдно) вот и приходится мимикрировать под отрицание Бывает и такое конечно) Цитата:
Coopidon: Или сколько зубов было у лошади Чингисхана...
Не рефлексируем а распространяем утку которую в начале 2000ых запустили журналисты против ЕНТ) Мы же не эти там либеройды! Мы же проверяем что распрстроняем да погрумха?)Цитата:
Coopidon: А что должен иметь отношение? Или Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов!? Они тоже были обязаны, по вашему!?
Ну вот ещё улицы подъехали на переименование! Цитата:
Coopidon: Кстати, Арстанбеков, он кто? Какое отношение имеет?
Кгбшник родом с нашей областиЦитата:
Coopidon: Он какое имеет отношение к Кустанаю?
Выше стих прочти Прекрасно же? Жалко что его всякие Петренки приписывают себе!
Конечно не удивительно,почему нынешняя молодёжь должна знать кто такой Маяковский? Меня то же в школе застявляли учить стихи Маяковского и я не одного не помню,а вот В.Цоя не заставляли ,а многие песни я знаю наизусть. У каждого времени свои герои.
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