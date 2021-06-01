Отправлено: - 21:29

Coopidon:

Как оказалось, и у нестарых случается страческий маразм...

Coopidon:

Весь экран забрызгал, коновал. Так и чем ты здесь заеимаешься, если не лечишь?

Цитата:Мммм ну такое..Можешь лучшеЦитата:Опять жидкоТебя там че кормили седня плохо?Как-то пока скучно