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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 21:29
Цитата:
Мммм ну такое..
Можешь лучшеЦитата:
Опять жидко
Тебя там че кормили седня плохо?
Как-то пока скучно
Coopidon:
Как оказалось, и у нестарых случается страческий маразм...
Как оказалось, и у нестарых случается страческий маразм...
Мммм ну такое..
Можешь лучшеЦитата:
Coopidon:
Весь экран забрызгал, коновал. Так и чем ты здесь заеимаешься, если не лечишь?
Весь экран забрызгал, коновал. Так и чем ты здесь заеимаешься, если не лечишь?
Опять жидко
Тебя там че кормили седня плохо?
Как-то пока скучно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 21:33
И ещё одна. Новость.
Наконец в Славном Казахстане на благо народа-свершилось!
Сотрудника уволили за незнание казахского, пардон, Государственного языка.
Теперь создан важный прецедент на будущее...
Гордитесь! Или не. Гордитесь.
Как пожелаете...
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением редакции..
[Исправлено: Coopidon, 01.06.2021 - 21:59]
Наконец в Славном Казахстане на благо народа-свершилось!
Сотрудника уволили за незнание казахского, пардон, Государственного языка.
Теперь создан важный прецедент на будущее...
Гордитесь! Или не. Гордитесь.
Как пожелаете...
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением редакции..
[Исправлено: Coopidon, 01.06.2021 - 21:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:10
Цитата:
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
Coopidon:
Сотрудника уволили за незнание казахского
Сотрудника уволили за незнание казахского
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:21
Цитата:
Абайка начнёт усиленно изучать госязык? Не то вдруг приведётся клиента обслужить на госязыке.
maxsaf:
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
Абайка начнёт усиленно изучать госязык? Не то вдруг приведётся клиента обслужить на госязыке.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:25
Цитата:
Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...
Цитата:
У тебя же в интересах в ЛК указано что ты любишь путушествовать...
Так ты попутушествуй, глячдишь оно и будет- газообразным...
maxsaf:
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить
Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...
Цитата:
abaika95:
Опять жидко
Опять жидко
У тебя же в интересах в ЛК указано что ты любишь путушествовать...
Так ты попутушествуй, глячдишь оно и будет- газообразным...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:36
Цитата:
Ну а как по другому? Надо было раньше руками махать, когда русский язык лишали статуса языка межнационального общения. Потихому лишали статуса, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню. Щас можно было бы этим статусом прикрыться.
[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 22:39]
Coopidon:
Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...
Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...
Ну а как по другому? Надо было раньше руками махать, когда русский язык лишали статуса языка межнационального общения. Потихому лишали статуса, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню. Щас можно было бы этим статусом прикрыться.
[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 22:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:41
Цитата:
Сам то, чо- не махал?
Цитата:
Дак и я не помню. Интернета не было такого.
А НГ сие событие не освящало..
Не так давно смотрел. А оно оказывается ещё в 1997 году принято...
Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции.
maxsaf:
Надо было раньше руками махать, ко
Надо было раньше руками махать, ко
Сам то, чо- не махал?
Цитата:
maxsaf:
Потихому, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню.
Потихому, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню.
Дак и я не помню. Интернета не было такого.
А НГ сие событие не освящало..
Не так давно смотрел. А оно оказывается ещё в 1997 году принято...
Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:49
Цитата:
Ну во первых потому что знать не знал, когда это произошло. В мыслях не было что так могут поступить с моим родным языком. Ну и возраст не позволял.
Coopidon:
Сам то, чо- не махал?
Сам то, чо- не махал?
Ну во первых потому что знать не знал, когда это произошло. В мыслях не было что так могут поступить с моим родным языком. Ну и возраст не позволял.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:52
Цитата:
Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно.
Или компенсация, или восстановление.
maxsaf:
Щас можно было бы этим статусом прикрыться.
Щас можно было бы этим статусом прикрыться.
Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно.
Или компенсация, или восстановление.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:53
Русскоязычные до сих пор верят, что русский - язык межнационального общения - настолько громко это было обьявлено, и настолько тихо отменено. Я сам узнал не так давно, если б ни Куат - так бы наивно и верил дальше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:54
Цитата:
Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся. То есть в данном случае без шансов ))
elektron:
Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно. Или компенсация, или восстановление.
Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно. Или компенсация, или восстановление.
Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся. То есть в данном случае без шансов ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:55
Ау абайка, что там про фашизм в России было? Или это другое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:57
Цитата:
Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.
maxsaf:
Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся.
Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся.
Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:58
Я уже начинаю думать - а не прийдется ли в Штатах и Канаде учить язык племени Навахо.
[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 23:00]
[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 23:00]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:59
Цитата:
Ну в МВД же была переаттестация, и ниче, увольняли аж бегом.
elektron:
Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.
Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.
Ну в МВД же была переаттестация, и ниче, увольняли аж бегом.
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