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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 21:29
#2926
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Цитата:
Coopidon:
Как оказалось, и у нестарых случается страческий маразм...

Мммм ну такое..
Можешь лучшеЦитата:
Coopidon:
Весь экран забрызгал, коновал. Так и чем ты здесь заеимаешься, если не лечишь?

Опять жидко
Тебя там че кормили седня плохо?
Как-то пока скучно
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 21:33
#2927
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И ещё одна. Новость.
Наконец в Славном Казахстане на благо народа-свершилось!
Сотрудника уволили за незнание казахского, пардон, Государственного языка.
Теперь создан важный прецедент на будущее...
:-o


Гордитесь! Или не. Гордитесь.
Как пожелаете...
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением редакции..

[Исправлено: Coopidon, 01.06.2021 - 21:59]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:10
#2928
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Цитата:
Coopidon:
Сотрудника уволили за незнание казахского

А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:21
#2929
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Цитата:
maxsaf:
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить

Абайка начнёт усиленно изучать госязык? :lol: Не то вдруг приведётся клиента обслужить на госязыке. :-P
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:25
#2930
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Цитата:
maxsaf:
А скольких осталось уволить? Надо бы ускорить

Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...
:lol: :lol: ;-)
Цитата:
abaika95:
Опять жидко

У тебя же в интересах в ЛК указано что ты любишь путушествовать...
;-)
Так ты попутушествуй, глячдишь оно и будет- газообразным...
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:36
#2931
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Цитата:
Coopidon:
Было бы, канешно, очень смешно. Если бы не было бы...

Ну а как по другому? Надо было раньше руками махать, когда русский язык лишали статуса языка межнационального общения. Потихому лишали статуса, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню. Щас можно было бы этим статусом прикрыться.

[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 22:39]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:41
#2932
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Цитата:
maxsaf:
Надо было раньше руками махать, ко

Сам то, чо- не махал?
Цитата:
maxsaf:
Потихому, без публичных обсуждений, я по крайней мере такого не припомню.

Дак и я не помню. Интернета не было такого.
А НГ сие событие не освящало..
Не так давно смотрел. А оно оказывается ещё в 1997 году принято...
:-o
Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:49
#2933
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Цитата:
Coopidon:
Сам то, чо- не махал?

Ну во первых потому что знать не знал, когда это произошло. В мыслях не было что так могут поступить с моим родным языком. Ну и возраст не позволял.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:52
#2934
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Цитата:
maxsaf:
Щас можно было бы этим статусом прикрыться.

Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно.
Или компенсация, или восстановление.
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:53
#2935
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Русскоязычные до сих пор верят, что русский - язык межнационального общения - настолько громко это было обьявлено, и настолько тихо отменено. Я сам узнал не так давно, если б ни Куат - так бы наивно и верил дальше.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:54
#2936
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Цитата:
elektron:
Если серьёзно, то и сегодня увольнение не правомерно, т.е. не законно. Или компенсация, или восстановление.

Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся. То есть в данном случае без шансов ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:55
#2937
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Ау абайка, что там про фашизм в России было? Или это другое?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:57
#2938
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Цитата:
maxsaf:
Да без проблем - проходи переаттестацию и восстанавливайся.

Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:58
#2939
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Я уже начинаю думать - а не прийдется ли в Штатах и Канаде учить язык племени Навахо.

[Исправлено: maxsaf, 01.06.2021 - 23:00]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 22:59
#2940
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Цитата:
elektron:
Не без переаттестации. Если человек проработал определённое количество лет в структуре. То неззя с сегодня на завтра его просто так уволить, только за незнание госязыка, которое скажем лет 5-ть назад ещё всех устраивало.

Ну в МВД же была переаттестация, и ниче, увольняли аж бегом.
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