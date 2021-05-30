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≡ Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41636
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
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"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8110
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 01.06.21 - 14:52
#75
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Цитата:
таноми52:
Не приходило в голову, что все твои доводы (иногда действительно убедительные) сводятся на нет из-за таких вот бабских базарных огрызаний? Какой же ты психолог? И какой же ты мужчина? Мужчинка!

Ну значит не самый плохой психолог, раз вывел вас на такую реакцию!) Засчитано
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1174
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 01.06.21 - 20:48
#76
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Цитата:
abaika95:
«Важнейшими признаками фашизма, которые определялись многими авторами, о фашизме писавшими, были героизация истории, ид

Скоко батыров вытащили на свет? Султанов, баев и других героев?
Цитата:
abaika95:
идея единства нации и доминирования общественного над индивидуальным, очень серьезный этнический оттенок, превознесение достоинств силы, особенно военной силы, и маскулинности, плюс возбуждение своих сторонников ради натравливания их на своих противников и

Да все верно!
Казакели! Казактар! Менказакпен!
На Внаукраине- примерно тоже самое...
Это чего!?
Или тут все правильно, а там- фашииииисты!
Навальный, ершик и скрепы..вот вам доказательства, да!?

Цитата:
abaika95:
Менталитетом

Всего-то!?
Я уж думал. Что у тебе аргументище! А у тебя так, маленький пу..к
8-)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1174
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 01.06.21 - 20:54
#77
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Цитата:
abaika95:
У социологов и политологов

Ясно! У лиц не тяжёлого поведения.
Ах, да!
Забыл.
Их политологи всегда врут, зато наши- всегда вангуют все верно, также как термометр определяет прогноз погоды на неделю.
Те кто за нас- авторитетные, а остальные- финансируются Кремлем.
И новичек у них. И Боширов с Петровым..
Все против тебя!
;-)
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