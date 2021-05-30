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Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
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