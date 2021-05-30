Отправлено: - 14:52

таноми52:

Не приходило в голову, что все твои доводы (иногда действительно убедительные) сводятся на нет из-за таких вот бабских базарных огрызаний? Какой же ты психолог? И какой же ты мужчина? Мужчинка!

Цитата:Ну значит не самый плохой психолог, раз вывел вас на такую реакцию!) Засчитано