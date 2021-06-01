Отправлено: - 20:14

- Я хочу , чтобы меня защищали учителя от мальчишек в классе. Они задираются и иногда обижают нехорошими словами. Боюсь, что могу встретить нехороших людей.

abaika95:

он же там деградирует и слушает своего Моргенштерна

Цитата:Цитата:Этот Морген еще выйдет боком, он только начал