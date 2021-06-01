Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?

Отправлено: - 15:36

Хорошая статья. Тоже часто задумываюсь о том, как в последнее время происходит культурный разрыв в обществе. Получается, что раньше, когда все читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, слушали одни и те же песни, то были как бы на одной волне.



Существовали своеобразные реперные узлы, вокруг которых строилось общение с окружающими людьми. Одной фразой из книги или фильма можно было объяснить то, на что потребовалось бы куча слов и времени. Точно так же легко можно было вычислить чужака, который был не в теме общего контента.



Сейчас эта общность теряется. Возможно, происходит перенасыщение информацией, отсутствие цензуры и редактуры, самиздат и прочие ктовочтогоразды. В этом потоке все труднее найти единомышленника, понимающего суть сказанного с полуслова, о чем бы не шла речь. Тем более, что сейчас стараются повычеркивать все, что связано с СССР, поэтому и происходит такой резкий разрыв между поколениями.



Понятно, что всегда будут отцы и дети, конфликт поколений, разный уровень развития общества и т.д. Но всё-таки какие-то общие точки должны оставаться, хотя бы для того, чтобы легче было ловить иностранных шпионов.