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≡ 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41636
18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило управление образования Костанайской области
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
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Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ руководителям районных отделов образования. Еще один ПАЗ доставят отдельно.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1174
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:02
#1
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Уау!
Пришёл день!
Когда ПАЗы и ГАЗели производят в Казахстане.
Скоро наверное четырки и десятки начнут!
;-)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1174
Re: 18 автобусов для проезда детей в сельские школы купило...
Отправлено: 01.06.21 - 20:05
#2
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Цитата:
Кроме того мы уже все школы обеспечили теплыми туалетами, 

Какая ещё одна хорошая новость.
Теперь, если в классе холодно, можно в туалете греться...
:oops:
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