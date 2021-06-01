Отправлено: - 10:45

Теперь судьба подопечных Юрия Михайлиса зависит от исхода матча между сборными Канады и Финляндии, в котором сборную Казахстана устроит только победа финских хоккеистов в основное время.

[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 10:58]

Цитата:Предугадать сейчас, смогут ли финны, у которых больше всего очков среди сборных обеих групп, победить канадцев в основное время не реальноНо что-то канадская сборная на себя не похожа - латвийской сборной проиграть в начале турнира, и сейчас канадцы по очкам меньше чем у Латвии это что-то не реальное.Будем болеть за финнов! Ну а казахстанская сборная, все равно - красавцы!