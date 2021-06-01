Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Казахстана, после четырех побед в шести предыдущих матчах в группе «В», стала одним из претендентов на выход в четвертьфинал чемпионата. Для этого ей надо было обыграть в основное время одного из аутсайдеров группы - сборную Норвегии.
Читать новость

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь судьба подопечных Юрия Михайлиса зависит от исхода матча между сборными Канады и Финляндии, в котором сборную Казахстана устроит только победа финских хоккеистов в основное время.

Предугадать сейчас, смогут ли финны, у которых больше всего очков среди сборных обеих групп, победить канадцев в основное время не реально :-o
Но что-то канадская сборная на себя не похожа - латвийской сборной проиграть в начале турнира, и сейчас канадцы по очкам меньше чем у Латвии это что-то не реальное.
Будем болеть за финнов! Ну а казахстанская сборная, все равно - красавцы!

[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 10:58]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 16:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока что канадцы лидируют со счётом 1:0, - забили на второй минуте первого периода :-o
Болеем за финнов!!!
Пока что выйти в плей-офф казахстанской сборной не предоставляется возможность.
Алга финны, алга Казахстан!

УРРА!!! счёт 1:1 во втором периоде на второй минуте!!!!!
Канадцы что-то выдохлись

Середина второго периода, канадцы в большинстве на 2 минуты.
Финны держитесь!

9 минут до конца 2 периода, канадцы ведут в счете 2:1

По завершению 2-го периода канадцы лидируют со счетом 2:1.
Проигрыш для финнов не страшен, а вот канадцам нужно обязательно выиграть, так что казахстанской сборной придется наверное надеяться на чудо.

[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 16:46]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счёт 2:2, до окончания 1 минута 30 сек. :-o
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канада в любом случае уже выше .

[Исправлено: Гога, 01.06.2021 - 14:40]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, основное время матча завершилось со счётом 2:2. :-x
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Канада в лбом случае уже выше .

Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:42
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.

____________Не обязательно , будет по 10 очков , а в личной Казахстан продул Канаде . Надо было вчера у норгов выигрывать , и не было бы никаких заморочек .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:45
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.

____________Они уже проиграли по буллитам и уже на третьем месте в группе .
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2108
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Они уже проиграли по буллитам

К сожалению казахстанская сборная едет домой :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS