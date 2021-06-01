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Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
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Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
Сборная Казахстана, после четырех побед в шести предыдущих матчах в группе «В», стала одним из претендентов на выход в четвертьфинал чемпионата. Для этого ей надо было обыграть в основное время одного из аутсайдеров группы - сборную Норвегии.
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Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
Цитата:
Предугадать сейчас, смогут ли финны, у которых больше всего очков среди сборных обеих групп, победить канадцев в основное время не реально
Но что-то канадская сборная на себя не похожа - латвийской сборной проиграть в начале турнира, и сейчас канадцы по очкам меньше чем у Латвии это что-то не реальное.
Будем болеть за финнов! Ну а казахстанская сборная, все равно - красавцы!
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 10:58]
Теперь судьба подопечных Юрия Михайлиса зависит от исхода матча между сборными Канады и Финляндии, в котором сборную Казахстана устроит только победа финских хоккеистов в основное время.
Предугадать сейчас, смогут ли финны, у которых больше всего очков среди сборных обеих групп, победить канадцев в основное время не реально
Но что-то канадская сборная на себя не похожа - латвийской сборной проиграть в начале турнира, и сейчас канадцы по очкам меньше чем у Латвии это что-то не реальное.
Будем болеть за финнов! Ну а казахстанская сборная, все равно - красавцы!
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 10:58]
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 16:01
Пока что канадцы лидируют со счётом 1:0, - забили на второй минуте первого периода
Болеем за финнов!!!
Пока что выйти в плей-офф казахстанской сборной не предоставляется возможность.
Алга финны, алга Казахстан!
УРРА!!! счёт 1:1 во втором периоде на второй минуте!!!!!
Канадцы что-то выдохлись
Середина второго периода, канадцы в большинстве на 2 минуты.
Финны держитесь!
9 минут до конца 2 периода, канадцы ведут в счете 2:1
По завершению 2-го периода канадцы лидируют со счетом 2:1.
Проигрыш для финнов не страшен, а вот канадцам нужно обязательно выиграть, так что казахстанской сборной придется наверное надеяться на чудо.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 16:46]
Болеем за финнов!!!
Пока что выйти в плей-офф казахстанской сборной не предоставляется возможность.
Алга финны, алга Казахстан!
УРРА!!! счёт 1:1 во втором периоде на второй минуте!!!!!
Канадцы что-то выдохлись
Середина второго периода, канадцы в большинстве на 2 минуты.
Финны держитесь!
9 минут до конца 2 периода, канадцы ведут в счете 2:1
По завершению 2-го периода канадцы лидируют со счетом 2:1.
Проигрыш для финнов не страшен, а вот канадцам нужно обязательно выиграть, так что казахстанской сборной придется наверное надеяться на чудо.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 16:46]
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:23
Счёт 2:2, до окончания 1 минута 30 сек.
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:35
Канада в любом случае уже выше .
[Исправлено: Гога, 01.06.2021 - 14:40]
[Исправлено: Гога, 01.06.2021 - 14:40]
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:36
Эх, основное время матча завершилось со счётом 2:2.
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:37
Цитата:
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
Гога:
Канада в лбом случае уже выше .
Канада в лбом случае уже выше .
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:42
Цитата:
____________Не обязательно , будет по 10 очков , а в личной Казахстан продул Канаде . Надо было вчера у норгов выигрывать , и не было бы никаких заморочек .
Нурбанчик:
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
____________Не обязательно , будет по 10 очков , а в личной Казахстан продул Канаде . Надо было вчера у норгов выигрывать , и не было бы никаких заморочек .
Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч группового турнира и ухудшили свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
Отправлено: 01.06.21 - 17:45
Цитата:
____________Они уже проиграли по буллитам и уже на третьем месте в группе .
Нурбанчик:
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
Но канадцам нужно выиграть, иначе тоже домой.
____________Они уже проиграли по буллитам и уже на третьем месте в группе .
Re: Казахстанские хоккеисты проиграли заключительный матч...
Отправлено: 01.06.21 - 17:47
Цитата:
К сожалению казахстанская сборная едет домой
Гога:
Они уже проиграли по буллитам
Они уже проиграли по буллитам
К сожалению казахстанская сборная едет домой
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