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≡ От чего их нужно защищать? - Детский праздник в Костанае отметили концертами и показательными выступлениями спортсменов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
От чего их нужно защищать? - Детский праздник в Костанае отметили концертами и показательными выступлениями спортсменов
Отправлено: 01.06.21 - 16:27
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Мы решили узнать мнение взрослых и юных горожан о том, какой смысл они вкладывают в понятие «защита детей». Мнения у детей были абсолютно диаметрально противоположные. Родители тоже давали неоднозначные ответы.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
333
Re: От чего их нужно защищать? - Детский праздник в Костанае...
Отправлено: 01.06.21 - 16:27
#1
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Цитата:
- В наше время детей защищать не от чего, у них все есть, все доступно.

Источник:

Ай какой молодец.
Цитата:
- Думаю, что надо, во-первых, ограничить современным детям доступ в Интернет.
Источник:

Умница женщина,не все еще потеряно,есть здравые мысли у родителей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7451
Re: От чего их нужно защищать? - Детский праздник в Костанае...
Отправлено: 01.06.21 - 16:44
#2
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Цитата:
ДК "Мирас" организовал две концертные локации около ТРЦ MART. На первой зрители смотрели выступления хореографических и инструментальных ансамблев.

А слова "площадка", "сцена" уже не модно... надо писать "локация"?

И в конце исправьте "ансамблеВ" ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8110
Re: От чего их нужно защищать? - Детский праздник в Костанае...
Отправлено: 01.06.21 - 16:56
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Думаю, что надо, во-первых, ограничить современным детям доступ в Интернет.

Очень мудрое решение
Смотрит Сережа телевизор(ну бывает иногда) а там кино старое военное, показывают,про партизан
Решил ребенок уточнить об чем речь вообще? Книг по данной теме родители не покупают(да и сами мало читают) спросить не у кого все на работе,интернета нет,запретили ребенку он же там деградирует и слушает своего Моргенштерна
Переключил на Россию 24 а там,прямо,черному по белому Серёже рассказали
Что все вокруг нацисты особенно на Украине и вообще они всегда против нас а мы против них!
Понятно ответил Сережа,наш учитель математики Александр Петрович Ляшенко значит нацист....уууух я ему!
Играет Петя в игру на компуктере
Новая игрушка,хорошая,про плохих дядек в горах Монтаны,какие то сектанты называются
Интересно стало ребенку че за сектанты такие?
А нету интернета и книг по теме нет....
Что делать? А пойду к бабе Любе,соседке,отец всегда говорит что она сектантка,какие-то журналы вечно носит,спрошу у нее)
Так маленький Петя стал свидетелем Иеговы)
Вывод: интернет зло! Береги детей от него!
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