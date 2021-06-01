Отправлено: - 16:56

Сергей kst:

Думаю, что надо, во-первых, ограничить современным детям доступ в Интернет.

Цитата:Очень мудрое решениеСмотрит Сережа телевизор(ну бывает иногда) а там кино старое военное, показывают,про партизанРешил ребенок уточнить об чем речь вообще? Книг по данной теме родители не покупают(да и сами мало читают) спросить не у кого все на работе,интернета нет,запретили ребенку он же там деградирует и слушает своего МоргенштернаПереключил на Россию 24 а там,прямо,черному по белому Серёже рассказалиЧто все вокруг нацисты особенно на Украине и вообще они всегда против нас а мы против них!Понятно ответил Сережа,наш учитель математики Александр Петрович Ляшенко значит нацист....уууух я ему!Играет Петя в игру на компуктереНовая игрушка,хорошая,про плохих дядек в горах Монтаны,какие то сектанты называютсяИнтересно стало ребенку че за сектанты такие?А нету интернета и книг по теме нет....Что делать? А пойду к бабе Любе,соседке,отец всегда говорит что она сектантка,какие-то журналы вечно носит,спрошу у нее)Так маленький Петя стал свидетелем Иеговы)Вывод: интернет зло! Береги детей от него!