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≡ В день защиты детей проезд дороже?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
В день защиты детей проезд дороже?
Отправлено: 01.06.21 - 14:34
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Сегодня 1 июня - день защиты детей. Всю жизнь в честь праздника дети ездили в автобусах бесплатно, а сегодня с них дерут в четыре раза больше!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2380
Re: В день защиты детей проезд дороже?
Отправлено: 01.06.21 - 14:34
#1
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2122
Re: В день защиты детей проезд дороже?
Отправлено: 01.06.21 - 14:45
#2
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Цитата:
Козлов я:
С тех, кто не получил или забыл дома транспортную карту.

Больше полугода срок был.
Цитата:
Козлов я:
Неужели перевозчики обеднеют, если сделают детям традиционный летний подарок?

Возьмите и заплатите за проезд всех детей, неужели вы обеднеете? Или Каждому водиле по 20 литов солярки подгоните. Что. обеднеете что ли?
Уважаемая редакция, зачем такие "новости" публиковать?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8109
Re: В день защиты детей проезд дороже?
Отправлено: 01.06.21 - 14:49
#3
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Цитата:
Неужели перевозчики обеднеют, если сделают детям традиционный летний подарок?

Ооо как мы запели
А когда эти же перевозчики науськивали водил против валидаторов, вы наверно их поддерживали?) Ну правильно бедные водители и бедные владельцы автопарков,они же дети!...тьфу они же работяги!!
А теперь вот вам благодарность такая))
И с дальнобойщиками тоже самое будет)
Сейчас все их любят,целуют на руках готовы качать
А завтра х..к вы слушали маяк!
Мы цены всеровно повышаем потомучто потому!)))
Капитализм однако
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2380
Re: В день защиты детей проезд дороже?
Отправлено: 01.06.21 - 16:05
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Козлов я:

Нехорошо мне чужие слова приписывать. Вот так у вас всю жизнь.
:-o
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