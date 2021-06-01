Отправлено: - 14:45

Козлов я:

С тех, кто не получил или забыл дома транспортную карту.

Козлов я:

Неужели перевозчики обеднеют, если сделают детям традиционный летний подарок?

Цитата:Больше полугода срок был.Цитата:Возьмите и заплатите за проезд всех детей, неужели вы обеднеете? Или Каждому водиле по 20 литов солярки подгоните. Что. обеднеете что ли?Уважаемая редакция, зачем такие "новости" публиковать?