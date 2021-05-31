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≡ Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:04
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Ужен завтра, 1 июня, скидки для пенсионеров и школьников будут только при оплате социальной картой. При наличном расчете оплата за проезд будет равнять стандартным 150 тенге. Об этом сообщает IKomek на своей странице в Instagram.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3366
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 01.06.21 - 15:59
#15
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Цитата:
Маркс:
потом сотни поправок

____Да тут также !!
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