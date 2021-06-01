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≡ Примерил амплуа вальяжного злодея
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
Примерил амплуа вальяжного злодея
Отправлено: 01.06.21 - 15:50
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Фильм «Ага» вышел в прокат 13 мая. Его авторы уверяют, что этот проект - совершенно новый для Казахстана и никто раньше в нашей стране так не снимал. Одну из ролей - Сакена, сына, криминального авторитета, - сыграл певец и ведущий праздничных мероприятий Азамат ИБРАЕВ. В интервью «НГ» он рассказал, как проходили съемки и почему костанайский зритель обязательно пойдет на отечественную премьеру.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
333
Примерил амплуа вальяжного злодея
Отправлено: 01.06.21 - 15:50
#1
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Цитата:
- У фильма возрастное ограничение - 16 лет. Я думаю, что у нашего зрителя уже сформировано представление о добре и зле.

Источник:

Именно в 16 они впитают как губка и будут подражать.
У нас же мало негатива,нужно больше.
Избитая история для "боевика"-убили сына,папа мстит.Или на оборот.
Больше тем для "экшенов"нет.

Цитата:
Вряд ли кто-то будет повторять выстрелы в голову.
Источник:

Ну ну,скажите это родным,кого убил казанский стрелок.
Считаю,что на такие "фильмы"должна быть строгая цензура.
п.с.Модератор,сделайте,что бы можно было проголосовать против.

[Исправлено: Сергей kst, 01.06.2021 - 15:52]
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