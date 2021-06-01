Отправлено: - 15:50





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=776&storyid=26921 - У фильма возрастное ограничение - 16 лет. Я думаю, что у нашего зрителя уже сформировано представление о добре и зле.Источник:



Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=776&storyid=26921 Вряд ли кто-то будет повторять выстрелы в голову.Источник:

[Исправлено: Сергей kst, 01.06.2021 - 15:52]

Цитата:Именно в 16 они впитают как губка и будут подражать.У нас же мало негатива,нужно больше.Избитая история для "боевика"-убили сына,папа мстит.Или на оборот.Больше тем для "экшенов"нет.Цитата:Ну ну,скажите это родным,кого убил казанский стрелок.Считаю,что на такие "фильмы"должна быть строгая цензура.п.с.Модератор,сделайте,что бы можно было проголосовать против.