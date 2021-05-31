Отправлено: - 17:03

Маркс:

прямой запрет на случаи, когда стоимость товара или услуги при оплате платежной картой отличается от цены при оплате наличными

Цитата:Согласно статье 8-1 Закона "О защите прав потребителей" - Условия, нарушающие права потребителей при заключении договора - Условия, нарушающие и (или) ущемляющие права потребителей при заключении договора: установление цены на товары (работы, услуги) при приеме платежей с использованием платежных карточек, превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами, что прописано в подпункте 4-1 пункта 2 этой статьи.Из правовой конструкции этого запрета видно, что он запрещает в случае безналичного расчета устанавливать цену выше, чем при наличном расчете. Не наоборот. В случае же с вопросом оплаты проезда в автобусах - при оплате безналичным расчетом цена ниже. Даже чисто формально и то тут нет нарушения именно этого запрета. А что прямо не запрещено считается разрешенным.Запрета именно в такой формулировке, как Вы привели в своем комментарии, цитируя СМИ, в самом Законе, не имеется. Ох уж эти СМИ...