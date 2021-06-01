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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:01
Цитата:
Да не за что
таноми52:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении
Да не за что
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:04
Цитата:
А из какого - Жуза?...
Сергей kst:
У него мама вроде казашка)
У него мама вроде казашка)
А из какого - Жуза?...
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:33
Специалисты Есеноведы нашли до сегодняшнего для неизвестный сборник стихов написанный поэтом во время поездки в Оренбуржье и Среднюю Азию в 1921 году
Сборник и документальные детали поездки обнаружены в спецхране ФСБ РФ т.к в поездке С.А Есенина сопровождал сотрудник ОГПУ Я. Блюмкин
В частности стало известно что кроме посещения Оренбурга поэт посетил ещё и Южный Урал и город Кустанай про который в итоге написал стихотворение
Есть на свете в степи рай…
Есть на свете в степи рай,
Люди в нем живут без страха.
Это город – Кустанай,
Город солнца и Аллаха,
Машаллах! Иншаллах! Маазаллах!
Всем народам, в общем, дан,
Этот милый сердцу край…
Приезжайте в Казахстан,
Чтоб увидеть земной рай,
Степной город Кустанай!
Долго будет потом сниться,
Путник, коль пришел – то знай.
Кустанай – степи столица!
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!
[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:40]
[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:41]
Сборник и документальные детали поездки обнаружены в спецхране ФСБ РФ т.к в поездке С.А Есенина сопровождал сотрудник ОГПУ Я. Блюмкин
В частности стало известно что кроме посещения Оренбурга поэт посетил ещё и Южный Урал и город Кустанай про который в итоге написал стихотворение
Есть на свете в степи рай…
Есть на свете в степи рай,
Люди в нем живут без страха.
Это город – Кустанай,
Город солнца и Аллаха,
Машаллах! Иншаллах! Маазаллах!
Всем народам, в общем, дан,
Этот милый сердцу край…
Приезжайте в Казахстан,
Чтоб увидеть земной рай,
Степной город Кустанай!
Долго будет потом сниться,
Путник, коль пришел – то знай.
Кустанай – степи столица!
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!
[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:40]
[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:41]
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:52
Цитата:
Поддерживаю.
Никогда не нравился Маяковский.
Есенин таки да, и ВЧКушке будет приятно,он же из под Рязани
А там..
[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:30]
[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:31]
abaika95:
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!
Поддерживаю.
Никогда не нравился Маяковский.
Есенин таки да, и ВЧКушке будет приятно,он же из под Рязани
А там..
[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:30]
[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:31]
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:02
Цитата:
А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
abaika95:
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам И вам как и мне
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам И вам как и мне
А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:15
Цитата:
Ничего что новость об обнаружении стиха на сайте опубликована 1 апреля? Да стиль явный кустанайского журналиста и поэта Евгения Алексеева.
Нурбанчик:
В далёкой степи Уголок создан райский, Лучшие люди Стремятся туда.
В далёкой степи Уголок создан райский, Лучшие люди Стремятся туда.
Ничего что новость об обнаружении стиха на сайте опубликована 1 апреля? Да стиль явный кустанайского журналиста и поэта Евгения Алексеева.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:18
Цитата:
С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?
abaika95:
Есть на свете в степи рай… Есть на свете в степи рай, Люди в нем живут без страха. Это город – Кустанай, Город солнца и Аллаха,
Есть на свете в степи рай… Есть на свете в степи рай, Люди в нем живут без страха. Это город – Кустанай, Город солнца и Аллаха,
С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 14:44
Цитата:
С тех же, с которых Алексеев стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай)Цитата:
Так как раз, таки стоят
В процессе гуглегия и выяснилось что стишок которым вы тут с нурбанчиком упиваетесь обычная 1 апрельская шутка
юля елиссева:
С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?
С каких пор Евгений Заикин стал Есениным?
С тех же, с которых Алексеев стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай)Цитата:
таноми52:
А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
Так как раз, таки стоят
В процессе гуглегия и выяснилось что стишок которым вы тут с нурбанчиком упиваетесь обычная 1 апрельская шутка
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 14:52
Цитата:
Раз пошла такая свадьба, скопипастю сюда стихотворение Абу Насыра Аль-Фараби о Кустанае:
Кустанай родимый край,Ты не просто хлебный рай,
Где бы я не находился,Я горжусь тобою знай!
Здесь я научился жить,Долгом чести дорожить.
Закалил меня как сталь,Мой любимый Кустанай.
Здесь кругом одни красоты,Я не только о природе.
В Казахстане всем известно,Где завидные невесты.
Творческих людей хватает,КВН тут развивают.
Стихи пишут и рисуют,Кто поёт, а кто танцует.
Во всём мире это знают,Бокс с борьбой тут процветают.
Чемпионы, олимпийцы.В Сосняке как за границей.
Я горжусь, что здесь родился!
Кустанай — моя столица!Ни Париж, ни даже Ницца,
Не заставят так гордится. Ведь как только здесь родился,
В кустанайца превратился.Это значит мы по крови
Будем с ним родны во век. Кустанай не просто город,
Кустанай не просто место,Кустанай — Моя отчизна!
Он живой как человек!
[Исправлено: юля елиссева, 01.06.2021 - 14:53]
abaika95:
стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай
стал Маяковским писавшим стишки Насте в Кустанай
Раз пошла такая свадьба, скопипастю сюда стихотворение Абу Насыра Аль-Фараби о Кустанае:
Кустанай родимый край,Ты не просто хлебный рай,
Где бы я не находился,Я горжусь тобою знай!
Здесь я научился жить,Долгом чести дорожить.
Закалил меня как сталь,Мой любимый Кустанай.
Здесь кругом одни красоты,Я не только о природе.
В Казахстане всем известно,Где завидные невесты.
Творческих людей хватает,КВН тут развивают.
Стихи пишут и рисуют,Кто поёт, а кто танцует.
Во всём мире это знают,Бокс с борьбой тут процветают.
Чемпионы, олимпийцы.В Сосняке как за границей.
Я горжусь, что здесь родился!
Кустанай — моя столица!Ни Париж, ни даже Ницца,
Не заставят так гордится. Ведь как только здесь родился,
В кустанайца превратился.Это значит мы по крови
Будем с ним родны во век. Кустанай не просто город,
Кустанай не просто место,Кустанай — Моя отчизна!
Он живой как человек!
[Исправлено: юля елиссева, 01.06.2021 - 14:53]
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 15:36
Хорошая статья. Тоже часто задумываюсь о том, как в последнее время происходит культурный разрыв в обществе. Получается, что раньше, когда все читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, слушали одни и те же песни, то были как бы на одной волне.
Существовали своеобразные реперные узлы, вокруг которых строилось общение с окружающими людьми. Одной фразой из книги или фильма можно было объяснить то, на что потребовалось бы куча слов и времени. Точно так же легко можно было вычислить чужака, который был не в теме общего контента.
Сейчас эта общность теряется. Возможно, происходит перенасыщение информацией, отсутствие цензуры и редактуры, самиздат и прочие ктовочтогоразды. В этом потоке все труднее найти единомышленника, понимающего суть сказанного с полуслова, о чем бы не шла речь. Тем более, что сейчас стараются повычеркивать все, что связано с СССР, поэтому и происходит такой резкий разрыв между поколениями.
Понятно, что всегда будут отцы и дети, конфликт поколений, разный уровень развития общества и т.д. Но всё-таки какие-то общие точки должны оставаться, хотя бы для того, чтобы легче было ловить иностранных шпионов.
Существовали своеобразные реперные узлы, вокруг которых строилось общение с окружающими людьми. Одной фразой из книги или фильма можно было объяснить то, на что потребовалось бы куча слов и времени. Точно так же легко можно было вычислить чужака, который был не в теме общего контента.
Сейчас эта общность теряется. Возможно, происходит перенасыщение информацией, отсутствие цензуры и редактуры, самиздат и прочие ктовочтогоразды. В этом потоке все труднее найти единомышленника, понимающего суть сказанного с полуслова, о чем бы не шла речь. Тем более, что сейчас стараются повычеркивать все, что связано с СССР, поэтому и происходит такой резкий разрыв между поколениями.
Понятно, что всегда будут отцы и дети, конфликт поколений, разный уровень развития общества и т.д. Но всё-таки какие-то общие точки должны оставаться, хотя бы для того, чтобы легче было ловить иностранных шпионов.
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