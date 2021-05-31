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Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41635
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:04
Ужен завтра, 1 июня, скидки для пенсионеров и школьников будут только при оплате социальной картой. При наличном расчете оплата за проезд будет равнять стандартным 150 тенге. Об этом сообщает IKomek на своей странице в Instagram.
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Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 16:04
Интересно, как дифференциальные тарифы согласуются с поправками в закон о защите прав потребителей?
"Запрет на различия в цене товара/услуги в зависимости от способа оплаты.
Изменения в Закон предусматривают прямой запрет на случаи, когда стоимость товара или услуги при оплате платежной картой отличается от цены при оплате наличными."
Сможет ли г-н Добринцофф в своем магазине ввести дифтарифы и продавать продукты дешевле по карте тобыльца и в два раза дороже за наличку или по карте костанайца?
"Запрет на различия в цене товара/услуги в зависимости от способа оплаты.
Изменения в Закон предусматривают прямой запрет на случаи, когда стоимость товара или услуги при оплате платежной картой отличается от цены при оплате наличными."
Сможет ли г-н Добринцофф в своем магазине ввести дифтарифы и продавать продукты дешевле по карте тобыльца и в два раза дороже за наличку или по карте костанайца?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10248
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:22
Эти 150 наличкой нужно срочно отменить и не позорится акимату. . Почему я иностранец захожу в Москве метро или автобус и плачу за проезд как и все местные. Там конечно есть скачуха для местных типа месячный абонент. Но это ваще другое.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 20
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 16:38
Мне вот тоже интересно , что это за подмена понятий "дифтариф" Дифтариф - это дальше едешь, больше платишь. А не нал/безнал За электричество для примера как платим, до определенного предела один тариф, потом после привышение другой идёт. Это и есть Дифтариф. А тут прокуратура по ним плачет, и на удивление молчит.
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 46
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 17:03
Цитата:
Согласно статье 8-1 Закона "О защите прав потребителей" - Условия, нарушающие права потребителей при заключении договора - Условия, нарушающие и (или) ущемляющие права потребителей при заключении договора: установление цены на товары (работы, услуги) при приеме платежей с использованием платежных карточек, превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами, что прописано в подпункте 4-1 пункта 2 этой статьи.
Из правовой конструкции этого запрета видно, что он запрещает в случае безналичного расчета устанавливать цену выше, чем при наличном расчете. Не наоборот. В случае же с вопросом оплаты проезда в автобусах - при оплате безналичным расчетом цена ниже. Даже чисто формально и то тут нет нарушения именно этого запрета. А что прямо не запрещено считается разрешенным.
Запрета именно в такой формулировке, как Вы привели в своем комментарии, цитируя СМИ, в самом Законе, не имеется. Ох уж эти СМИ...
Маркс:
прямой запрет на случаи, когда стоимость товара или услуги при оплате платежной картой отличается от цены при оплате наличными
прямой запрет на случаи, когда стоимость товара или услуги при оплате платежной картой отличается от цены при оплате наличными
Согласно статье 8-1 Закона "О защите прав потребителей" - Условия, нарушающие права потребителей при заключении договора - Условия, нарушающие и (или) ущемляющие права потребителей при заключении договора: установление цены на товары (работы, услуги) при приеме платежей с использованием платежных карточек, превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами, что прописано в подпункте 4-1 пункта 2 этой статьи.
Из правовой конструкции этого запрета видно, что он запрещает в случае безналичного расчета устанавливать цену выше, чем при наличном расчете. Не наоборот. В случае же с вопросом оплаты проезда в автобусах - при оплате безналичным расчетом цена ниже. Даже чисто формально и то тут нет нарушения именно этого запрета. А что прямо не запрещено считается разрешенным.
Запрета именно в такой формулировке, как Вы привели в своем комментарии, цитируя СМИ, в самом Законе, не имеется. Ох уж эти СМИ...
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:52
Цитата:
Да уж. Но и так как они написали, тоже особо не прикопаешься. Тут виноваты законотворцы и поправкоделы. Просто когда эту поправку начинали готовить, безналичных платежей ещё было мало и существовало опасение, что по безналу будут завышать цены из-за банковских комиссий. В обратную-то сторону подумать мозги не повернулись, а халявщики этим теперь будут пользоваться, пока новую поправку не прикрутят, а это будет ой как не скоро.
Mr_negotive:
Ох уж эти СМИ...
Ох уж эти СМИ...
Да уж. Но и так как они написали, тоже особо не прикопаешься. Тут виноваты законотворцы и поправкоделы. Просто когда эту поправку начинали готовить, безналичных платежей ещё было мало и существовало опасение, что по безналу будут завышать цены из-за банковских комиссий. В обратную-то сторону подумать мозги не повернулись, а халявщики этим теперь будут пользоваться, пока новую поправку не прикрутят, а это будет ой как не скоро.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7923
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 20:53
Цитата:
Легко и не только я.
Такие карты есть в любом супермаркете,при оплате на неё падает бонус обычно это 1%,то есть те у кого есть карта покупают аналогичный товар дешевле чем те у кого её нет.
Насчёт налички в два раза дороже-это бред конечно,мне выгодно продавать товар за наличку,потому что не надо платить % банкам,но с каждым днём платежей по картам всё больше и больше.
Маркс:
Сможет ли г-н Добринцофф в своем магазине ввести дифтарифы и продавать продукты дешевле по карте тобыльца и в два раза дороже за наличку или по карте костанайца?
Сможет ли г-н Добринцофф в своем магазине ввести дифтарифы и продавать продукты дешевле по карте тобыльца и в два раза дороже за наличку или по карте костанайца?
Легко и не только я.
Такие карты есть в любом супермаркете,при оплате на неё падает бонус обычно это 1%,то есть те у кого есть карта покупают аналогичный товар дешевле чем те у кого её нет.
Насчёт налички в два раза дороже-это бред конечно,мне выгодно продавать товар за наличку,потому что не надо платить % банкам,но с каждым днём платежей по картам всё больше и больше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1168
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 21:10
Цитата:
С законами может и согласуется. А с логикой- нет.
В чем логика?
Я понял что безнал проще контролировать, чтобы контролировать перевозчиков. И таким образом, налом, пассажир оплачивает контроль за перевозчиком.
Иначе, я ничего -не понял!
Маркс:
Интересно, как дифференциальные тарифы согласуются с поправками в закон о защите прав потребителей?
Интересно, как дифференциальные тарифы согласуются с поправками в закон о защите прав потребителей?
С законами может и согласуется. А с логикой- нет.
В чем логика?
Я понял что безнал проще контролировать, чтобы контролировать перевозчиков. И таким образом, налом, пассажир оплачивает контроль за перевозчиком.
Иначе, я ничего -не понял!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8109
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 21:28
Цитата:
Не мудрено
А когда было по другому как-то?
Coopidon:
Иначе, я ничего -не понял!
Иначе, я ничего -не понял!
Не мудрено
А когда было по другому как-то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 628
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 31.05.21 - 21:39
какие, к чертовой матери еще КОМИССИИ могут быть в данном случае.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2104
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 01.06.21 - 04:57
Цитата:
Потому что за наличные в наземном транспорте не проехать ни как, оплата без проездного (транспортной карты или карты на разовые поездки)- только безконтактной банковской картой на валидаторе. За наличку можно купить разовый билет (проездной, универсальную транспортную карту) на все виды транспорта только в кассах метрополитена, в наземном транспорте водители карты на разовые поездки (проездные, транспортные карты) не продают, вообще водители ни чего не продают, входить/выходить можно в любые двери.
Для школьников и студентов месячный проездной (записывается на социальную карту учащегося) на наземный транспорт (автобус/троллейбус/трамвай) стоит 270 руб, если дополнительно нужна возможность поездок на метро, а также на всех электричках по всем направлениям в пределах города, то это будет стоить 415 руб. в месяц - проездные безлимитные без ограничения поездок - можно весь день кататься). Также по социальной карте учащегося имеется возможность бесплатного посещения всех музеев города.
Для пенсионеров по социальной карте проезд на всех видах транспорта включая метрополитен, а также электрички по всем направлениям в пределах всей области - бесплатен.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 05:34]
Vit:
Эти 150 наличкой нужно срочно отменить и не позорится акимату. . Почему я иностранец захожу в Москве метро или автобус и плачу за проезд как и все местные. Там конечно есть скачуха для местных типа месячный абонент. Но это ваще другое.
Эти 150 наличкой нужно срочно отменить и не позорится акимату. . Почему я иностранец захожу в Москве метро или автобус и плачу за проезд как и все местные. Там конечно есть скачуха для местных типа месячный абонент. Но это ваще другое.
Потому что за наличные в наземном транспорте не проехать ни как, оплата без проездного (транспортной карты или карты на разовые поездки)- только безконтактной банковской картой на валидаторе. За наличку можно купить разовый билет (проездной, универсальную транспортную карту) на все виды транспорта только в кассах метрополитена, в наземном транспорте водители карты на разовые поездки (проездные, транспортные карты) не продают, вообще водители ни чего не продают, входить/выходить можно в любые двери.
Для школьников и студентов месячный проездной (записывается на социальную карту учащегося) на наземный транспорт (автобус/троллейбус/трамвай) стоит 270 руб, если дополнительно нужна возможность поездок на метро, а также на всех электричках по всем направлениям в пределах города, то это будет стоить 415 руб. в месяц - проездные безлимитные без ограничения поездок - можно весь день кататься). Также по социальной карте учащегося имеется возможность бесплатного посещения всех музеев города.
Для пенсионеров по социальной карте проезд на всех видах транспорта включая метрополитен, а также электрички по всем направлениям в пределах всей области - бесплатен.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.06.2021 - 05:34]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1164
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 01.06.21 - 11:30
Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть Каспий для ребёнка, по ней со скидкой нельзя ездить? В казпочте такой геморрой получить карту.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7450
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 01.06.21 - 11:51
Цитата:
Нет, льготный тариф только казпошта.
olegggon:
Каспий для ребёнка, по ней со скидкой нельзя ездить?
Каспий для ребёнка, по ней со скидкой нельзя ездить?
Нет, льготный тариф только казпошта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3366
Re: Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в...
Отправлено: 01.06.21 - 15:30
У нас нет разницы - что по карте , что наличкой . И карты вроде любые .
Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Отправлено: 01.06.21 - 15:45
Цитата:
У вас закон сразу правильно написан. А у нас сначала напишут "а". А потом сотни поправок будут принимать к этому закону. Да так, что потом в этих поправках даже самые отпетые крючкотворы разобраться не могут.
Гога:
У нас нет разницы - что по карте , что наличкой . И карты вроде любые .
У нас нет разницы - что по карте , что наличкой . И карты вроде любые .
У вас закон сразу правильно написан. А у нас сначала напишут "а". А потом сотни поправок будут принимать к этому закону. Да так, что потом в этих поправках даже самые отпетые крючкотворы разобраться не могут.
-
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