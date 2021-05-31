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≡ "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41635
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
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Ведущие напомнили о людях, «которым пришлось перенести тяготы и лишения за стенами тюрем и лагерей». Напомнили и про расстрелянных земляков, а также про ГУЛАГ, Карлаг, АЛЖИР, депортацию народов в Казахстан и годы массового голода.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
219
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 01.06.21 - 15:11
#30
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Цитата:
abaika95:
Путин вор Мое мнение может не совпадать с твоим (и плевать) и с мнением редакции (не смертельно)

Жертвы политических репрессий... Опять Путина приплел.. Обратись к психиатру, мания у тебя какая-то
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
219
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 01.06.21 - 15:12
#31
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Цитата:
Coopidon:
Ты татуху себе сделай на лбу! Чтобы язык не чесать и культяпки свои не стирать об клавиатуру.

:lol: :lol: :lol: В точку)))
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