Отправлено: - 15:11

abaika95:

Путин вор Мое мнение может не совпадать с твоим (и плевать) и с мнением редакции (не смертельно)

Цитата:Жертвы политических репрессий... Опять Путина приплел.. Обратись к психиатру, мания у тебя какая-то