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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41630
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
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Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2103
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:01
#15
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Цитата:
таноми52:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении

Да не за что ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21950
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:04
#16
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Цитата:
Сергей kst:
У него мама вроде казашка)

А из какого - Жуза?... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8106
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:33
#17
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Специалисты Есеноведы нашли до сегодняшнего для неизвестный сборник стихов написанный поэтом во время поездки в Оренбуржье и Среднюю Азию в 1921 году
Сборник и документальные детали поездки обнаружены в спецхране ФСБ РФ т.к в поездке С.А Есенина сопровождал сотрудник ОГПУ Я. Блюмкин
В частности стало известно что кроме посещения Оренбурга поэт посетил ещё и Южный Урал и город Кустанай про который в итоге написал стихотворение

Есть на свете в степи рай…

Есть на свете в степи рай,
Люди в нем живут без страха.
Это город – Кустанай,
Город солнца и Аллаха,
Машаллах! Иншаллах! Маазаллах!
Всем народам, в общем, дан,
Этот милый сердцу край…
Приезжайте в Казахстан,
Чтоб увидеть земной рай,
Степной город Кустанай!
Долго будет потом сниться,
Путник, коль пришел – то знай.
Кустанай – степи столица!

Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!

[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:40]

[Исправлено: abaika95, 01.06.2021 - 13:41]
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
84
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 12:52
#18
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Цитата:
abaika95:
Поэтому предлагаю переименовать улицу Маяковского в улицу Есенина!

Поддерживаю.
Никогда не нравился Маяковский.
Есенин таки да, и ВЧКушке будет приятно,он же из под Рязани
А там.. ;-)

[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:30]

[Исправлено: urmas, 01.06.2021 - 13:31]
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2399
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 14:02
#19
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Цитата:
abaika95:
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам И вам как и мне


А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят
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