Отправлено: - 14:02

abaika95:

Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам И вам как и мне

Цитата:А это тебе доказательство того, что многие, якобы факты, вылезающие в процессе гугления, и которыми ты тут "бьёшь" направо-налево, иногда гроша медного не стоят