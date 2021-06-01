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Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41630
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
Начало текста про образование
Середина про терминологию и средневековье
Концовка про различие между политтехнологами и идеологами
Типичная статья философа Бондаренко))
Если бы все темы раскрывать в отдельной статье то было бы гораздо информативнее
А так галопом по европам и всё в кучу
Середина про терминологию и средневековье
Концовка про различие между политтехнологами и идеологами
Типичная статья философа Бондаренко))
Если бы все темы раскрывать в отдельной статье то было бы гораздо информативнее
А так галопом по европам и всё в кучу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 359
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
Цитата:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин
Источник:
Источник:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:48
Цитата:
Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?
Цитата:
Ну да, Нечитайло всё лоХдаунами запугивал, Даулетбаев предлагает всех "чекинить".
Цитата:
Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!
Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос,
Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?
Цитата:
Сколько копий ломается вокруг того, что связано с вирусом. Сколько водопадов слов!
Ну да, Нечитайло всё лоХдаунами запугивал, Даулетбаев предлагает всех "чекинить".
Цитата:
По сути же мы погружаемся в закутанный в паутину слов мир неомистики,
Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:49
Цитата:
Такое же как араб Аль-Фараби.
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Такое же как араб Аль-Фараби.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:04
Цитата:
Гениально!
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
Гениально!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:04
Цитата:
У него мама вроде казашка)
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.
Такое же как араб Аль-Фараби.
У него мама вроде казашка)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2103
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:05
Цитата:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Цитата:
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.
Такое же как араб Аль-Фараби.
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Цитата:
Дивный град Кустанай
В далёкой степи
Уголок создан райский,
Лучшие люди
Стремятся туда.
Воздух там чист,
Ветер радует майский.
Мельницы мелят,
Пасутся стада.
Товарищ, коль грустен
И духом ты беден,
Рук ты натруженных
Не опускай.
Будешь ты счастлив
И ликом не бледен,
Даст силы тебе
Дивный град Кустанай.
1928 год
В далёкой степи
Уголок создан райский,
Лучшие люди
Стремятся туда.
Воздух там чист,
Ветер радует майский.
Мельницы мелят,
Пасутся стада.
Товарищ, коль грустен
И духом ты беден,
Рук ты натруженных
Не опускай.
Будешь ты счастлив
И ликом не бледен,
Даст силы тебе
Дивный град Кустанай.
1928 год
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:07
Цитата:
Ну почему же- 3,14 здеть.У меня знакомый продал 2х комнатную,чтобы сыну свадьбу сыграть.Теперь с женой, снохой и сыном живут в однушке.
Молоток,мужик сказал,мужик сделал)
[Исправлено: Сергей kst, 01.06.2021 - 11:08]
yudjin:
Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!
Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!
Ну почему же- 3,14 здеть.У меня знакомый продал 2х комнатную,чтобы сыну свадьбу сыграть.Теперь с женой, снохой и сыном живут в однушке.
Молоток,мужик сказал,мужик сделал)
[Исправлено: Сергей kst, 01.06.2021 - 11:08]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:10
Цитата:
Про толерантность запамятовали?)И еще, воров и взяточников ,ласково называют -коррупционеры.
«заморских» слов. «Релевантность», «эксклюзивность», «тождественность», «инновационность»
Источник:
Источник:
Про толерантность запамятовали?)И еще, воров и взяточников ,ласково называют -коррупционеры.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:25
Цитата:
Человек который путает космонавтов Титовых полез рассуждать о средневековье)
Ну так-то споры идут между тюркским и персидским происхождением Фараби,арабов там вообще нет
Цитата:
Источник можно из какого сборника сочинений Маяка этот стих? Или из какого фонда или архива?)
Просто стих смахивает на графоманскую подделку от наших местных стихоплетов
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.
Такое же как араб Аль-Фараби.
Человек который путает космонавтов Титовых полез рассуждать о средневековье)
Ну так-то споры идут между тюркским и персидским происхождением Фараби,арабов там вообще нет
Цитата:
Нурбанчик:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Источник можно из какого сборника сочинений Маяка этот стих? Или из какого фонда или архива?)
Просто стих смахивает на графоманскую подделку от наших местных стихоплетов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 189
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:33
Цитата:
мздоимцы
Сергей kst:
коррупционеры
коррупционеры
мздоимцы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2399
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:38
Цитата:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!
Нурбанчик:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:44
Цитата:
Волшебную палочку?))
Детка скачет, но не на скакалочке
Я её заляпал, но не в салочки
Запачкал ей лицо волшебной палочкой
Твой парень это вытрет, он же тряпочка
Эти стихи сейчас самый топ у молодежи, а не Маяковский
Культура в ж*пе и никто ниче с этим не может поделать.
yudjin:
Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?
Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?
Волшебную палочку?))
Детка скачет, но не на скакалочке
Я её заляпал, но не в салочки
Запачкал ей лицо волшебной палочкой
Твой парень это вытрет, он же тряпочка
Эти стихи сейчас самый топ у молодежи, а не Маяковский
Культура в ж*пе и никто ниче с этим не может поделать.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:50
Цитата:
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам
И вам как и мне наверно,вышел единственный источник это какой-то колхозный костанайский сайт Костанай тв где этот стих опубликовали 1 апреля))
С ссылкой правда на музей Маяковского на сайте которого нет ни одного упоминания о данном стихотворении))
Эпичный котел)
таноми52:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!
Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам
И вам как и мне наверно,вышел единственный источник это какой-то колхозный костанайский сайт Костанай тв где этот стих опубликовали 1 апреля))
С ссылкой правда на музей Маяковского на сайте которого нет ни одного упоминания о данном стихотворении))
Эпичный котел)
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