Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК. Читать новость
abaika95: Всё-таки украинцы немного отличаются от русских Языком,культурой
Это для вас отличаются.А у меня в семье говорят и на украинском и на русском.Отличие не сильное,особенно когда слышишь оба языка. Это как южные казахи отличаются от северных,говором и культурой.Бывал неоднократно.
abaika95: оссия строит фашистское государство последние 20 лет
Цитата:
abaika95: Определение фашисткого государства наверно не знаете
Если посмотреть определение, о котором Вы пишете, там есть обязательные признаки фашизма, а есть необязательные. Об определении фашизма начали именно Вы. Среди обязательных признаков, фашистский решим в государстве должен проводить политику геноцида. Россия такую политику, считаете, проводит? Если проводит именно политику геноцида, то по отношению к кому именно - какой социальной группе, классу или народу? Потрудитесь обосновать свою точку зрения, так сказать, обвинение серьёзное выдвинули. Конвеция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Париж, 9 декабря 1948 года
Это высказывание именно в форме утверждения, не предположения или вопроса. В этой связи, Ваше утверждение о нормальности такого явления как фашизм является формой его оправдания или пропаганды. Тут Вам в помощь материалы Нюрнбергского военного трибунала, осудившего как нацизм, так и фашизм. Вы сейчас занимаетесь непонятно чем и провоцируете срач, негативные эмоции, оправдывая фашизм, характеризуя его нормальным явлением для государства. В какой же голове может выстроиться цепь логических умозаключений, в результате которых эта голова выдаст перл о нормальности фашизма. Хоть прочтите для начала сами определение этому, что оправдываете...
Что тут происходит, непонятно, кто-то фигню строчит и она появляется тут в обсуждении сразу, а мои комменты висят и не появляются долго...
«Важнейшими признаками фашизма, которые определялись многими авторами, о фашизме писавшими, были героизация истории, идея единства нации и доминирования общественного над индивидуальным, очень серьезный этнический оттенок, превознесение достоинств силы, особенно военной силы, и маскулинности, плюс возбуждение своих сторонников ради натравливания их на своих противников и корпоративная экономика с подчинением ее заданным государством целям. Плюс – фигура вождя. Эти критерии описаны Умберто Эко, и я не вижу ни одного из них, который в путинской России не встречается».социолог В.Иноземцев Примерно так но можно ещё добавить про агрессивную пропаганду (Украина плохая надо все земли отобрать,Грузия плохая надо уничтожить,Америку в пепел) антилиберальную повестку (Навальный изыди),культ войны (один новый храм победы чего стоит) традиционализм (духовные скрепы,казаки,православие) этатизм (государство должно быть сильное а народ в топку) Цитата:
Coopidon: Чем ближе-то!?
Менталитетом Цитата:
Coopidon: Так я признаюсь. Ошибался. Насчёт тебя. Прошу прощения. Считал более-менее, а оказалось, гораздо менее.
Ещё раз говорю,до лампы всем твое признание(кроме таноми и одного-двух поуеховших) Цитата:
Coopidon: Наверное всем кроме модераторов заметно, что кое кто порет чушь. Нудак просто форум оглох от визга. Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
Нудак ты не визжи, чушь не пори а конструктивно возрази если есть аргументы нудак и так) Цитата:
Сергей kst: Это для вас отличаются.А у меня в семье говорят и на украинском и на русском.Отличие не сильное,особенно когда слышишь оба языка. Это как южные казахи отличаются от северных,говором и культурой.Бывал неоднократно
Незнаю Выступление украинских политиков или журналистов слушать не могу Практически ничего не понятно)
abaika95: Русские как нация вымирает Ничего не попишешь, статистика
Снова вы со своей статистикой. вам статистика говорит и о приросте в Казахстане. Но она не говорит кем приростает Казахстан,так же как и Россия-китайцами,узбеками.Был неоднократно на юге нашей страны,Сарыагашский район,там узбеки целыми поселениями живут.Считают эту землю своей. Принимаете вы это или нет,дело ваше,но это так!И спящий конфликт с узбеками никуда не делся.А наши власти разбирают тут по полочкам российскую систему выплат мат.капитала.Отток молодежи из Казахстана велик,огромен,и говорят об этом уже давно!Демографы Казахстана бьют тревогу! Власти несут они эту ахинею про мат.капитал,что бы запудрить голову и глаза замылить от реальных проблем.Это же очевидно. Они думали,что пустив оралманов из Монголии,Китая,Узбекистана-восполнят убыль населения?Восполнят,не на долго.Большинство сидят тут на пособии,не работают.Многие,не оправдав надежд "власти",понаделав иждивением дыр в бюджете,уезжают. Чтобы реально понимать происходящее,нужно не предвзято анализировать факты,а не слепо верить "казстату". Цитата:
abaika95: Только если не начнутся нац репрессии и геноцид
Ха,вы думаете все презжие стали гражданами)))?Все намного проще-вокзал чемодан-давай до свиданья! И на счет нац.репрессий-у нас не лучьше,взять хотя бы усилившийся каз.шовинизм.,по типу либо учи язык,либо садись в тюрьму или плати штраф. Как говориться видите соринку в моем глазу,а в своем бревна не замечаете.
abaika95: «Важнейшими признаками фашизма, которые определялись многими авторами, о фашизме писавшими, были героизация истории, идея единства нации и доминирования общественного над индивидуальным, очень серьезный этнический оттенок, превознесение достоинств силы, особенно военной силы, и маскулинности, плюс возбуждение своих сторонников ради натравливания их на своих противников и корпоративная экономика с подчинением ее заданным государством целям. Плюс – фигура вождя. Эти критерии описаны Умберто Эко, и я не вижу ни одного из них, который в путинской России не встречается».социолог В.Иноземцев Примерно так но можно ещё добавить про агрессивную пропаганду (Украина плохая надо все земли отобрать,Грузия плохая надо уничтожить,Америку в пепел) антилиберальную повестку (Навальный изыди),культ войны (один новый храм победы чего стоит) традиционализм (духовные скрепы,казаки,православие) этатизм (государство должно быть сильное а народ в топку)
Все на много глубже,чем выводы Эко и особенно Иноземцева.
Сергей kst: Но она не говорит кем приростает Казахстан,так же как и Россия-китайцами,узбеками.Был неоднократно на юге нашей страны,Сарыагашский район,там узбеки целыми поселениями живут.Считают эту землю своей.
Узбеки там с советских времён живут,также в Узбекистане целые районы с казахским населением А за землю,пусть считают Ташкент тоже считается казахским и ладно Цитата:
Сергей kst: Принимаете вы это или нет,дело ваше,но это так!И спящий конфликт с узбеками никуда не делся
Когда последний раз конфликтовали с узбеками? Цитата:
Сергей kst: наши власти разбирают тут по полочкам российскую систему выплат мат.капитала.Отток молодежи из Казахстана велик,огромен,и говорят об этом уже давно!Демографы Казахстана бьют тревогу! Власти несут они эту ахинею про мат.капитал,что бы запудрить голову и глаза замылить от реальных проблем.Это же очевидно.
Да не разбирают власти чужой мат капитал Просто депутатам ответили на вопрос про утечку кадров и причины Цитата:
Сергей kst: Они думали,что пустив оралманов из Монголии,Китая,Узбекистана-восполнят убыль населения?Восполнят,не на долго.Большинство сидят тут на пособии,не работают.Многие,не оправдав надежд "власти",понаделав иждивением дыр в бюджете,уезжают.
Прирост населения у нас не от приезжих а от рождаемости у местных Чего нет в России и что хотят стимулировать Но получается обратный эффект Приезжают мигранты получают гражданство и получают это пособие а местным это не нужно Цитата:
Сергей kst: Чтобы реально понимать происходящее,нужно не предвзято анализировать факты,а не слепо верить "казстату".
Да вроде как не предвзят Выше писал Отток есть В основном русской молодежи которая едет в Россию (по социальным,культурным,экономическим причинам) А из России огромный, уже местной молодежи отток в Европу и Америку Цитата:
Сергей kst: Ха,вы думаете все презжие стали гражданами)))?Все намного проще-вокзал чемодан-давай до свиданья!
Ну в России пока таких тенденций нет Но все у этому идёт Цитата:
Сергей kst: И на счет нац.репрессий-у нас не лучьше,взять хотя бы усилившийся каз.шовинизм.,по типу либо учи язык,либо садись в тюрьму или плати штраф.
И скольких посадили? Цитата:
Сергей kst: Как говориться видите соринку в моем глазу,а в своем бревна не замечаете.
В вашем глазу не роюсь Вы же не представляете Россию тут) Везде есть проблемы конечно Вопрос в масштабах
abaika95: «Важнейшими признаками фашизма, которые определялись многими авторами, о фашизме писавшими, были героизация истории, идея единства нации и доминирования общественного над индивидуальным, очень серьезный этнический оттенок, превознесение достоинств силы, особенно военной силы, и маскулинности, плюс возбуждение своих сторонн
Как удачно всё поставлено с ног на голову! "Многие авторы", наверно, как раз из тех, кто упорно внедрял в сознание масс, что память о победе в ВОВ это - "победобесие"(долой героизацию истории!). И конечно, идея об единстве нации чрезвычайно фашисткая, а коллективизм -вредоносен. И наши лидеры (и бывший, и нынешний) должны перестать призывать народ к единству, ведь это путь к фашизму! И героизировать историю Казахстана запретить - страна не должна помнить о своих героях и победах! И конечно же, Умберто Эко и Иноземцев для постсоветских стран настолько авторитетны, что им срочно нужно предпринять все возможные меры, чтобы не скатиться к "фашизму"!
По отношению к кому, якобы фашистский режим в российском государстве, проводит политику геноцида?
Действительно, сейчас в России можно наблюдать наличие отдельных признаков, определяющих фашизм. Вы их перечислили, лично я вот с этим согласен, что перечисленные признаки, свойственные фашизму, имеют место быть. Но эти признаки могут быть присуще не только фашизму, но и любой крайне правой идеологии. И в это же время наличие отдельных признаков не является обоснованием того, что Россия сейчас является фашистским государством.
Героизация прошлого может быть обусловлена иными причинами, вызванными положением страны в настоящем, как и милитаризм. Это может может быть объективной реакцией на угрозы извне - самооборону никто не отменял. В целом это может быть и обыкновенным популизмом.
Вкратце ознакомился с его биографией и вектором целей.Насквозь либеральный тип,"заразившийся сникерсом"Человек ,писавший эконом.программу для Собчак,когда она собиралась баллотироваться в президенты(а почему не на пост папы римского). Вывод исключительно субъективный.
таноми52: Многие авторы", наверно, как раз из тех, кто упорно внедрял в сознание масс, что память о победе в ВОВ это - "победобесие"(долой героизацию истории!).
Ну вот думал погремушку дождусь но решила выйти её хозяйка) многие авторы это социологи,политологи,историки и архивисты которые высказывались изначально о теории возникновения фашизма а не о России и ВОВ Цитата:
таноми52: И конечно, идея об единстве нации чрезвычайно фашисткая, а коллективизм -вредоносен. И наши лидеры (и бывший, и нынешний) должны перестать призывать народ к единству, ведь это путь к фашизму! И героизировать историю Казахстана запретить - страна не должна помнить о своих героях и победах
Вы лицемерно (как всегда) заметили только то (не подумав) на чем можно абсурдистко вывести вывод что все страны где призывают к единству и героизируют историю автоматически фашисткие но при этом вы отмели неудобные для вашего спича факторы (которые являются также краеугольными для возникновения фашизма) о превознесении военной силы (милитаризации и популяризация войны) маскулинности в пропаганде и травле противников также через гос СМИ (Украина,Украина,Навальный,Навальный) Цитата:
таноми52: И конечно же, Умберто Эко и Иноземцев для постсоветских стран настолько авторитетны, что им срочно нужно предпринять все возможные меры, чтобы не скатиться к "фашизму"!
Умберто Эко не авторитет для России конечно Для нее вообще мало кто авторитет из Европы Ну а Иноземцев просто социолог со своей теорией которая перекликается с работами других авторов что на западе что в той же России О том что Путинская Россия вполне явная фашисткая страна
Сергей kst: Вкратце ознакомился с его биографией и вектором целей.Насквозь либеральный тип
Ну вот Если либеральный значит автоматически плохой Это наследие фашисткой пропаганды) Кроме иноземцева по данной теме о том что Россия скатилась в фашизм высказывались историк Тимоти Снайдер Профессор Университета Картона в Канаде и эксперт по России Пол Гуд Директор центра целостности демократии в Вене Антон Шеховцев
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