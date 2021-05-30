Отправлено: - 11:14

Сергей kst:

Снова вы со своей статистикой.

Сергей kst:

Но она не говорит кем приростает Казахстан,так же как и Россия-китайцами,узбеками.Был неоднократно на юге нашей страны,Сарыагашский район,там узбеки целыми поселениями живут.Считают эту землю своей.

Сергей kst:

Принимаете вы это или нет,дело ваше,но это так!И спящий конфликт с узбеками никуда не делся

Сергей kst:

наши власти разбирают тут по полочкам российскую систему выплат мат.капитала.Отток молодежи из Казахстана велик,огромен,и говорят об этом уже давно!Демографы Казахстана бьют тревогу! Власти несут они эту ахинею про мат.капитал,что бы запудрить голову и глаза замылить от реальных проблем.Это же очевидно.

Сергей kst:

Они думали,что пустив оралманов из Монголии,Китая,Узбекистана-восполнят убыль населения?Восполнят,не на долго.Большинство сидят тут на пособии,не работают.Многие,не оправдав надежд "власти",понаделав иждивением дыр в бюджете,уезжают.

Сергей kst:

Чтобы реально понимать происходящее,нужно не предвзято анализировать факты,а не слепо верить "казстату".

Сергей kst:

Ха,вы думаете все презжие стали гражданами)))?Все намного проще-вокзал чемодан-давай до свиданья!

Сергей kst:

И на счет нац.репрессий-у нас не лучьше,взять хотя бы усилившийся каз.шовинизм.,по типу либо учи язык,либо садись в тюрьму или плати штраф.

Сергей kst:

Как говориться видите соринку в моем глазу,а в своем бревна не замечаете.

Цитата:Ну так без статистики никакЦитата:Узбеки там с советских времён живут,также в Узбекистане целые районы с казахским населениемА за землю,пусть считаютТашкент тоже считается казахским и ладноЦитата:Когда последний раз конфликтовали с узбеками?Цитата:Да не разбирают власти чужой мат капиталПросто депутатам ответили на вопрос про утечку кадров и причиныЦитата:Прирост населения у нас не от приезжих а от рождаемости у местныхЧего нет в России и что хотят стимулироватьНо получается обратный эффектПриезжают мигранты получают гражданство и получают это пособие а местным это не нужно Цитата:Да вроде как не предвзятВыше писалОтток естьВ основном русской молодежи которая едет в Россию (по социальным,культурным,экономическим причинам)А из России огромный, уже местной молодежи отток в Европу и АмерикуЦитата:Ну в России пока таких тенденций нетНо все у этому идёт Цитата:И скольких посадили?Цитата:В вашем глазу не роюсьВы же не представляете Россию тут)Везде есть проблемы конечноВопрос в масштабах